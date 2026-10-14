americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Shohei Ohtani cae al sexto puesto en el turno de bataeo en el Juego 3 entre Dodgers y Cerveceros

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani, que atraviesa un bajón, está previsto para batear sexto con los Dodgers de Los Ángeles ante los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional la noche del miércoles.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, se para en la caja de bateo durante una sesión de entrenamiento previo al Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee, el martes 13 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong)
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, se para en la caja de bateo durante una sesión de entrenamiento previo al Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee, el martes 13 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Es la posición más baja en la que ha bateado el zurdo Ohtani desde que se unió a los Dodgers hace tres temporadas con un contrato de 700 millones de dólares por 10 años. El mánager Dave Roberts explicó que quería intercalar bateadores zurdos y derechos a lo largo de la alineación frente al abridor zurdo de Milwaukee, Robert Gasser.

“Shohei está totalmente de acuerdo. Lo que sea necesario para ganar”, afirmó Roberts antes del juego.

Los Dodgers, bicampeones defensores de la Serie Mundial, están abajo 2-0 en la serie al mejor de siete.

Ohtani, el bateador designado, suele encabezar el orden, pero Roberts lo ha bajado durante un bache que se ha extendido a la postemporada. Ohtani ha estado lidiando desde hace algunos meses con molestias en la rodilla izquierda y el bíceps derecho, y dijo antes de la Serie Divisional de la Liga Nacional que no está al 100% de salud.

Durante sus seis años con los Angelinos de Los Ángeles, Ohtani inició juegos bateando sexto o más abajo en 19 ocasiones, todas durante la temporada 2020 o antes.

Ohtani batea para .150 (3 de 20) en seis juegos de postemporada, y se le ha visto visiblemente incómodo en el plato. Tiene siete ponches, tres bases por bolas y una base robada, sin jonrones, sin carreras impulsadas y un OPS de .411.

No ha conectado un jonrón desde el 18 de agosto en Colorado.

“No podría imaginar realmente tener las expectativas que él tiene y quedarse corto de una manera que no es normal para él. Y luego tener que volver y estar presente en esta postemporada sabiendo lo importante que es para los muchachos”, comentó su compañero Mookie Betts, previo al juego.

Roberts señaló que vio a un Ohtani más concentrado durante la práctica de bateo del día libre el martes.

“El estaba decidido, y eso es quedarse corto”, manifestó el mánager. “Estuvo aquí hasta tarde anoche trabajando en su swing, con los muchachos y hablando de cosas sobre cómo vamos a vencer a estos tipos”.

Tyler Glasnow, lanzador de los Dodgers, quien está programado para abrir el Juego 4 el jueves, dijo que el comportamiento de Ohtani no cambia sin importar qué tan bien esté rindiendo.

“Creo que la mayoría de la gente, puesta en esa situación, tendría mucha más volatilidad emocional, así que es impresionante verlo ser siempre un buen tipo. No creo que necesite tranquilidad ni nada. Confía en sí mismo. Es como siempre: mucho sonreír y la misma risa”, expresó Glasnow.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter