Shohei Ohtani cae al sexto puesto en el turno de bataeo en el Juego 3 entre Dodgers y Cerveceros

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, se para en la caja de bateo durante una sesión de entrenamiento previo al Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee, el martes 13 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Es la posición más baja en la que ha bateado el zurdo Ohtani desde que se unió a los Dodgers hace tres temporadas con un contrato de 700 millones de dólares por 10 años. El mánager Dave Roberts explicó que quería intercalar bateadores zurdos y derechos a lo largo de la alineación frente al abridor zurdo de Milwaukee, Robert Gasser.

“Shohei está totalmente de acuerdo. Lo que sea necesario para ganar”, afirmó Roberts antes del juego.

Los Dodgers, bicampeones defensores de la Serie Mundial, están abajo 2-0 en la serie al mejor de siete.

Ohtani, el bateador designado, suele encabezar el orden, pero Roberts lo ha bajado durante un bache que se ha extendido a la postemporada. Ohtani ha estado lidiando desde hace algunos meses con molestias en la rodilla izquierda y el bíceps derecho, y dijo antes de la Serie Divisional de la Liga Nacional que no está al 100% de salud.

Durante sus seis años con los Angelinos de Los Ángeles, Ohtani inició juegos bateando sexto o más abajo en 19 ocasiones, todas durante la temporada 2020 o antes.

Ohtani batea para .150 (3 de 20) en seis juegos de postemporada, y se le ha visto visiblemente incómodo en el plato. Tiene siete ponches, tres bases por bolas y una base robada, sin jonrones, sin carreras impulsadas y un OPS de .411.

No ha conectado un jonrón desde el 18 de agosto en Colorado.

“No podría imaginar realmente tener las expectativas que él tiene y quedarse corto de una manera que no es normal para él. Y luego tener que volver y estar presente en esta postemporada sabiendo lo importante que es para los muchachos”, comentó su compañero Mookie Betts, previo al juego.

Roberts señaló que vio a un Ohtani más concentrado durante la práctica de bateo del día libre el martes.

“El estaba decidido, y eso es quedarse corto”, manifestó el mánager. “Estuvo aquí hasta tarde anoche trabajando en su swing, con los muchachos y hablando de cosas sobre cómo vamos a vencer a estos tipos”.

Tyler Glasnow, lanzador de los Dodgers, quien está programado para abrir el Juego 4 el jueves, dijo que el comportamiento de Ohtani no cambia sin importar qué tan bien esté rindiendo.

“Creo que la mayoría de la gente, puesta en esa situación, tendría mucha más volatilidad emocional, así que es impresionante verlo ser siempre un buen tipo. No creo que necesite tranquilidad ni nada. Confía en sí mismo. Es como siempre: mucho sonreír y la misma risa”, expresó Glasnow.

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FUENTE: AP