Sheinbaum pide seguir con investigación sobre agentes de la CIA pese a renuncia de fiscal mexicano

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Sheinbaum descartó que la salida del fiscal César Jáuregui implique el cierre del caso y dijo en su habitual conferencia matutina que la Fiscalía General de la República tiene que seguir la pesquisa.

"Tiene que aclararse todo... En este caso lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, enfatizó la mandataria.

Jáuregui anunció el lunes su renuncia tras reconocer que hubo omisiones en la información sobre los agentes extranjeros y admitió que esa falla “vulneró los mecanismos de control y comunicación” que debía asegurar como fiscal.

Los dos agentes estadounidenses murieron junto a dos funcionarios de la fiscalía estatal el 19 de abril cuando la camioneta en la que viajaban derrapó y cayó por un barranco en las escarpadas montañas que unen Chihuahua —fronteriza con Texas—y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio de drogas sintéticas.

Los estadounidenses fallecidos eran miembros de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), confirmó The Associated Press un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas familiarizadas con el asunto, quienes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de temas sensibles de inteligencia. La CIA no ha hecho comentarios.

La Secretaría de Seguridad federal mexicana informó el fin de semana que uno de los agentes estadounidenses había ingresado a México como visitante y que el otro lo había hecho con un pasaporte diplomático. A su vez ratificó que no estaba al tanto de que agentes extranjeros estuvieran operando en su territorio.

La fiscal encargada de investigar los hechos en Chihuahua, Wendy Chávez, dijo el lunes que los extranjeros “no formaban parte del despliegue operativo institucional” y que su participación en el convoy estatal “no fue reportada a mandos superiores”. Agregó que los agentes de la CIA "no portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución, vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo”. FUENTE: AP