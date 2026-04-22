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Sheinbaum: "No puede haber agentes de EEUU operando en campo" en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum analiza posibles sanciones contra el gobierno del estado de Chihuahua, fronterizo con Texas, por permitir que miembros de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos participaran en un operativo para desmantelar laboratorios de droga.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dirige a los medios de comunicación en la cumbre Encuentro en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, España, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Monfort)
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dirige a los medios de comunicación en la cumbre "Encuentro en Defensa de la Democracia" celebrada en Barcelona, España, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

“No puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo” mexicano, dijo el miércoles la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. “Esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado, del entendimiento que tenemos con ellos”, agregó.

Los agentes de la CIA murieron el domingo cuando su camioneta supuestamente derrapó y cayó por un barranco al regresar de un operativo antidrogas en el que había participado el ejército. En el accidente también fallecieron dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua.

La confirmación de su participación llegó tras varios días de declaraciones cruzadas y contradicciones por parte de distintas autoridades sobre el papel que habían desempeñado los estadounidenses.

La presidenta reconoció el miércoles que la Secretaría de Defensa participó en el operativo, pero dijo que nadie del gobierno federal sabía de la presencia de los agentes estadounidenses, algo que sólo el Poder Ejecutivo puede autorizar.

“Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua”, afirmó. “Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal”.

Sheinbaum descartó que se trate de una nueva estrategia de la administración de Donald Trump —que ha reclamado más acción a México en el combate al narcotráfico—. No obstante, dijo que envió una carta al embajador estadounidense para que dé toda la información disponible sobre el evento y que prevé hablar con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. “Es muy importante que no se deje pasar algo así”, sostuvo.

El hecho reabrió el debate sobre hasta dónde llega la actuación de Estados Unidos en territorio mexicano. Trump ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier líder en la historia reciente de Estados Unidos, capturando al presidente de Venezuela, bloqueando envíos de petróleo a Cuba y lanzando operaciones militares conjuntas en Ecuador, un país también marcado por la violencia criminal.

FUENTE: AP

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