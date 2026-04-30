Sheinbaum dice que dejará en manos de la Fiscalía la decisión sobre el gobernador acusado en EEUU

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum llega al Palacio Nacional para ofrecer su conferencia de prensa matutina diaria en la Ciudad de México, el jueves 30 de abril de 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

En su conferencia matutina indicó que si la Fiscalía General recibe “pruebas contundentes e irrefutables” o si en su investigación encuentra elementos constitutivos de un delito “deberá proceder”, pero advirtió que “si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública la víspera en Nueva York y en la cual se afirma que colaboraron en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.

Además de Rocha Moya, que gobierna Sinaloa desde 2021, también fue acusado el alcalde de la capital de ese estado y un senador del partido gobernante Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados con ningún partido.

Según la fiscalía estadounidense los acusados ayudaron al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. Dicho cártel es uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos a los que Estados Unidos designó como organización terrorista .

El gobernador rechazó de forma categórica las imputaciones en su contra y dijo el miércoles en su cuenta en la red social X que “carecen de veracidad y fundamento alguno”.

Rocha Moya, que fue un firme aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de su política de no confrontación directa con los cárteles, sostuvo que no es sólo un ataque contra su persona sino contra el movimiento político oficialista Morena y sus líderes y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.

Tras el anuncio del proceso, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó en un comunicado que el martes en la tarde había recibido solicitudes de extradición de diversas personas de parte de Estados Unidos, pero no ofreció detalles.

Agregó que la documentación recibida “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.

Por su parte, el vicefiscal general Ulises Lara dijo en un video que se difundió el martes que la cancillería notificó a la Fiscalía General de las solicitudes y agregó que se revisará e investigará la información para establecer “si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin”.

Lara recordó que sólo se puede aprobar la extradición “si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida”, pero admitió que la solicitud de Washington “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.

Dijo también que para enjuiciar a un funcionario elegido por el voto popular se requiere un juicio político para retirarle la inmunidad.

La relación entre el gobierno de Sheinbaum y la administración de Donald Trump se ha tensado en los últimos meses por las presiones contra los cárteles mexicanos y la política arancelaria y más recientemente por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el estado de Chihuahua.

FUENTE: AP