Sheinbaum descarta una crisis tras la renuncia de la máxima autoridad electoral de México

Ante la tormenta política que provocó la víspera la dimisión de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, en medio de un escándalo de corrupción, Sheinbaum intentó aplacar las tensiones al asegurar que el organismo seguirá funcionando y que los trabajos para los comicios no se interrumpirán.

En la votación de mediados del próximo año, que será una de las más grande de la historia de México, se elegirán 20.109 cargos, entre ellos 500 diputados federales, 17 gobernadores, 1.098 diputados locales y 18.494 autoridades municipales.

La mandataria afirmó en su habitual conferencia matutina que Taddei tomó “una buena decisión de separarse del cargo” e insistió en que “tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios”.

Taddei informó que entregará el lunes su renuncia al Congreso, de mayoría oficialista, para facilitar las investigaciones sobre las supuestas contrataciones irregulares que habrían realizado exfuncionarios y personas cercanas a la presidencia del INE.

Según prevé la normativa, la Cámara de Diputados deberá abrir una convocatoria para elegir próximamente a la persona que terminará el período de nueve años de Taddei, que se inició en 2023.

La salida de la presidenta del organismo electoral se da tras las denuncias que difundieron en los últimos días medios locales que apuntan a un supuesto esquema irregular de contrataciones millonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, tintas invisibles y marcas de agua, así como presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y proveedores.

El escándalo escaló luego de que los medios publicaron fotografías de fiestas y encuentros privados organizados por un proveedor del INE donde estaba presente Taddei, lo que alentó las críticas sobre un posible conflicto de intereses.

Ante las denuncias, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —un órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de recursos públicos federales— anunció el pasado viernes que iniciará una investigación de oficio contra el INE por presunto uso indebido de recursos públicos.

Al tiempo que se define la nueva autoridad electoral, el Consejo General del INE deberá seguir adelante con el proceso electoral que arrancó el mes pasado para las elecciones.

La campaña electoral comenzará formalmente el próximo 4 de abril, pero se permitirá a los competidores hacer precampaña entre el 4 de enero y el 12 de febrero próximo, previo al registro de las candidaturas pautado del 22 de marzo al 3 de abril.

FUENTE: AP