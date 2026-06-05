Sharp vuelve a brillar, Young y Torrens pegan jonrones y Mets vencen 5-0 a Padres

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El venezolano Luis Torrens, de los Mets de Nueva York, trota luego de batear un jonrón en el duelo del viernes 5 de junio de 2026 ante los Padres de San Diego (AP Foto/Gregory Bull) AP

Scott (2-0) ganó su segunda apertura consecutiva y amplió su récord de la franquicia al permitir cuatro carreras o menos por 17.ª apertura seguida. Permitió tres hits, ponchó a tres y dio dos bases por bolas.

El dominicano Huascar Brazobán, Luke Weaver y A.J. Minter consiguieron los últimos 10 outs sin permitir hit para condenar a los Padres a su 10.ª derrota en 11 juegos.

Michael King (4-5), una pieza clave en el canje de 2023 con los Yankees que envió al dominicano Juan Soto a los Padres, cargó con la derrota. Permitió cuatro carreras y seis hits, con cuatro ponches, al perder por tercera vez consecutiva.

Los Mets anotaron primero en la segunda entrada, cuando Young castigó un cambio de velocidad en cuenta completa para su tercer jonrón de la temporada, todos después del 26 de mayo, cuando salió de la lista de lesionados.

Nueva York consiguió otra carrera en la tercera cuando el venezolano Torrens conectó un doble y anotó con un triple de Bo Bichette cuando había dos outs, su tercera carrera impulsada en dos juegos. Fue la 14.ª producida de Bichette en sus últimos 17 compromisos, después de tener apenas seis en los 19 anteriores.

Torrens, quien debutó en las Grandes Ligas con San Diego en 2017, conectó su primer jonrón de la temporada en el quinto acto, con Brett Baty en base, para darles a los Mets una ventaja de 4-0.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP