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Shane Bieber lanza a los Azulejos a vencer 1-0 a Medias Blancas y corta racha de Chicago

TORONTO (AP) — Shane Bieber y tres relevistas se combinaron para permitir solo cuatro hits, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. se embasó tres veces y los Azulejos de Toronto vencieron el sábado por 1-0 a los Medias Blancas para cortar la racha de cuatro triunfos consecutivos de Chicago.

El lanzador abridor de los Azulejos de Toronto, Shane Bieber (57), lanza hacia un bateador de los Medias Blancas de Chicago durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el sábado 18 de julio de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP)
El lanzador abridor de los Azulejos de Toronto, Shane Bieber (57), lanza hacia un bateador de los Medias Blancas de Chicago durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el sábado 18 de julio de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP) AP

Guerrero anotó la única carrera con un sencillo de George Springer en la cuarta entrada, mientras los Azulejos derrotaron a los Medias Blancas por primera vez en cinco enfrentamientos.

Bieber (1-1) lanzó seis entradas y ponchó a seis para ganar por primera vez en cinco aperturas esta temporada. Permitió tres hits, todos dobles, y otorgó dos bases por bolas.

Jeff Hoffman trabajó la séptima, Tyler Rogers lanzó la octava y el cerrador All-Star Louis Varland terminó el juego para su 20º salvamento en 20 oportunidades.

Chase Meidroth se embasó con un sencillo de toque ante Rogers en la octava, pero el corredor emergente venezolano Luisangel Acuña fue puesto out al intentar robarse la segunda base.

El derecho de los Medias Blancas Davis Martin (9-5) permitió cuatro hits en 5 2/3 entradas, alargando a seis aperturas su racha sin victoria. Martin dio dos bases por bolas y ponchó a cinco. ___

FUENTE: AP

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