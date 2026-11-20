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Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, elude a Jeremiah Fears, de los Pelicans de Nueva Orleáns, en el partido del viernes 20 de noviembre de 2026 (AP Foto/Kyle Phillips) AP

La jugada de tres puntos de Gilgeous-Alexander con 34,8 segundos restantes le dio a Oklahoma City, que había estado abajo por 16 unidades en el tercer periodo, una ventaja de 124-116.

El novato Aday Mara sumó 22 puntos, al atinar 11 de 15 tiros de campo y capturó 16 rebotes por el Thunder. Jared McCain y el novato Bennett Stirtz anotaron 18 unidades cada uno por Oklahoma City, que tiene marca de 8-5 desde la pérdida de tres titulares por lesiones de larga duración.

Zion Williamson y Jeremiah Fears anotaron 22 puntos cada uno. Sin embargo, Nueva Orleáns cayó a un registro de 0-3 en la Copa NBA.

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FUENTE: AP