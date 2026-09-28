Seúl exige disculpas después de que Zelenskyy revelara el traslado de prisioneros norcoreanos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante la 81ra sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Volodymyr Zelenskyy dijo la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU que Ucrania había enviado recientemente a los hombres a Corea del Sur tras capturarlos en un campo de batalla de la guerra entre Ucrania y Rusia a principios de 2025. Los dos figuran entre miles de soldados norcoreanos enviados para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, acusó rápidamente a Ucrania de violar un acuerdo de confidencialidad sobre el traslado. Ucrania negó haber aceptado ese pacto.

Seong Ghi-hong, asesor presidencial principal de Lee en asuntos de relaciones públicas, manifestó el domingo su “profundo pesar” por las acciones más recientes de Ucrania y exigió una disculpa oficial y una explicación.

Seong señaló en un comunicado que la declaración “falsa” de Ucrania, en la que negó el acuerdo de confidencialidad, fue “un acto que socava gravemente la confianza entre ambos gobiernos y causa un daño significativo a las relaciones amistosas entre los dos países”.

Seong indicó que ambos países habían alcanzado previamente el acuerdo porque a Seúl le preocupaba la seguridad de los soldados norcoreanos y de sus familiares en el Norte, así como cuestiones diplomáticas y de seguridad no especificadas, mientras que a Kiev le inquietaba una posible crítica interna por renunciar a la oportunidad de intercambiarlos por soldados ucranianos retenidos en Rusia.

Las llamadas repetidas a la embajada de Ucrania en Seúl no obtuvieron respuesta el lunes.

Los prisioneros de guerra norcoreanos querían reasentarse en Corea del Sur

Mientras aún estaban en Ucrania, los dos soldados dijeron en entrevistas con medios de comunicación que querían reasentarse en Corea del Sur.

Corea del Sur había pedido a Ucrania que no los enviara de regreso a Corea del Norte, donde podrían enfrentar persecución. El Sur considera legalmente al Norte como parte de su territorio y tiene una política de aceptar y apoyar financieramente a los desertores norcoreanos.

Más de 34.000 norcoreanos han huido a Corea del Sur desde el fin de la Guerra de Corea de 1950-53, en su mayoría durante las últimas tres décadas. La mayoría eran mujeres civiles de las provincias septentrionales más pobres del Norte. Las deserciones de soldados son poco comunes.

En su discurso ante la ONU, Zelenskyy no dio detalles sobre el traslado, pero afirmó que “uno de ellos, cuando se dio cuenta de que iba a ser tomado prisionero, intentó suicidarse y quedó impactado de que el destino no le permitiera morir. Así es como crían a la gente en el Norte”.

Algunos expertos dicen que Zelenskyy probablemente decidió exponer el peligro de la participación norcoreana en la guerra como una forma de atraer una mayor ayuda occidental. Mientras tanto, el gobierno progresista de Corea del Sur temía que la noticia del traslado pudiera provocar una respuesta airada de Corea del Norte y perjudicar los esfuerzos por reanudar la diplomacia entre Pyongyang y Washington.

Corea del Sur se ha negado a brindar apoyo militar directo a Ucrania

Corea del Sur, un exportador de armas en expansión con un ejército bien equipado y respaldado por Estados Unidos, ha proporcionado ayuda humanitaria y otro tipo de apoyo a Ucrania, al tiempo que se ha sumado a las sanciones económicas lideradas por Estados Unidos contra Rusia desde que estalló el conflicto en 2022.

Sin embargo, Seúl se ha resistido a los llamados de Kiev y de la OTAN para proporcionar apoyo militar directo a Ucrania, en línea con una política arraigada de no suministrar armas a países que participan activamente en un conflicto.

Corea del Norte y Rusia confirmaron en abril de 2025 que sus soldados combatieron juntos para repeler una incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk. Corea del Sur, Estados Unidos y otros afirman que Corea del Norte también ha suministrado artillería, municiones y misiles a Rusia a cambio de asistencia económica y militar. El servicio de inteligencia de Corea del Sur estimó el año pasado que Corea del Norte envió unos 15.000 efectivos y que 2.000 de ellos murieron.

La ampliación de la cooperación con Rusia ha ayudado al líder norcoreano Kim Jong Un a resistir la presión encabezada por Estados Unidos y a acelerar con mayor determinación un programa de armas nucleares. El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujo un ejercicio militar con Corea del Sur en un aparente intento de reactivar la diplomacia con Kim, pero Corea del Norte ha sugerido que la medida no fue suficiente para convencerla de volver a las conversaciones.

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El periodista de The Associated Press Kim Tong-hyung contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP