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Seúl atribuye a minas norcoreanas explosiones fronterizas que hirieron a 3 soldados

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El ejército de Corea del Sur dijo el lunes que las explosiones que hirieron a tres de sus militares la semana pasada dentro de la fortificada Zona Desmilitarizada que separa a las dos Coreas probablemente fueron causadas por minas norcoreanas.

El Estado Mayor Conjunto del Sur anunció la conclusión preliminar tras inspeccionar el lugar junto con el Mando de las Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos.

La evaluación podría aumentar aún más las tensiones entre los rivales. Las relaciones se han deteriorado drásticamente en los últimos años en medio de la aceleración del programa de armas nucleares de Corea del Norte y el colapso de la diplomacia encabezada por Estados Unidos destinada a resolver el enfrentamiento nuclear.

Tres militares surcoreanos resultaron heridos en dos explosiones consecutivas el 21 de septiembre mientras establecían una ruta de patrullaje cerca de la línea de demarcación militar en la sección occidental de la Zona Desmilitarizada.

Funcionarios surcoreanos señalaron inicialmente que las explosiones parecían haber sido causadas por minas, pero no las atribuyeron a Corea del Norte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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