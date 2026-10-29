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Sergio García vuelve al Tour Europeo tras salir de LIV y apunta a la Copa Ryder

Sergio García regresará al Tour Europeo para la temporada 2027 y mantiene una actitud abierta respecto a volver a la Gira de la PGA.

Sergio Garcia dispara desde el fairway en el hoyo 13 de la segunda ronda de la CJ Cup en Las Vegas el viernes 15 de octubre del 2026. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal via AP)
Sergio Garcia dispara desde el fairway en el hoyo 13 de la segunda ronda de la CJ Cup en Las Vegas el viernes 15 de octubre del 2026. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal via AP) AP

El español de 46 años dio a conocer sus planes a futuro en un comunicado en sus cuentas de redes sociales el jueves. Ya se sabía que dejaría a LIV Golf tras cuatro años en el circuito disidente.

“La próxima temporada jugaré en el DP World Tour”, escribió García. “Este circuito ha sido una parte enorme de mi carrera desde el principio, y me enorgullece volver a considerarlo mi casa”.

“También mantengo abiertas mis opciones para un regreso a la Gira de la PGA. Y probablemente la parte más emocionante para mí sea fortalecer mis relaciones personales, tanto nuevas como antiguas”, agregó.

García, quien señaló que estaba “poniendo un gran énfasis en tener una mentalidad fuerte y en mi salud mental”, también manifestó su ambición de integrar el equipo europeo para la Copa Ryder, que se disputará en Adare Manor, en Irlanda, en septiembre.

Ha sido parte del equipo 10 veces, pero no lo hace desde 2021. Es el máximo anotador histórico de Europa con 28 ½ puntos.

El comunicado de García hizo referencia a un incidente en el Masters de este año, cuando rompió su driver en el segundo hoyo de Augusta National tras un arrebato en el tee de salida y recibió una advertencia por el código de conducta, la primera en el torneo.

“Me muero de ganas de volver al Masters”, añadió García, quien se enfundó la chaqueta verde en 2017. “La última vez me fui de Augusta decepcionado conmigo mismo y con mis acciones, y estoy listo para mostrar lo que he aprendido y dónde estoy mentalmente”.

“Augusta me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida, y no me gustaría nada más que ir en busca de otra chaqueta verde en un lugar tan especial”, afirmó.

El español se fue LIV Golf en 2022. El circuito está saliendo de una bancarrota después de que el Fondo Soberano Saudí retiro su financiamiento. Lo está haciendo con BC Partners Credit, que prometió capitalizar con 300 millones de dólares. García ya había solicitado y obtuvo la aprobación para dejar LIV.

Jon Rahm, Louis Oosthuizen, Ian Poulter y Tyrrell Hatton figuran entre otros golfistas de alto perfil que se han separado de LIV.

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Vea aquí la cobertura completa de golf de AP

FUENTE: AP

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