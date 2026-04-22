Serge Gnabry dice adiós al Mundial con Alemania por lesión

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Serge Gnabry del Bayern Múnich durante un entrenamiento previo al partido contra Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 14 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

El Bayern informó el sábado que Gnabry se desgarró el músculo aductor del muslo y que quedaría fuera “por un período más largo”, sin ofrecer más detalles.

Gnabry confirmó el miércoles en Instagram que se perderá el Mundial que se disputará de junio a julio en México, Canadá y Estados Unidos.

“Los últimos días han sido difíciles de asimilar. Una temporada con el Bayern en la que todavía hay mucho por jugar después de asegurar otro título de la Bundesliga el fin de semana”, escribió Gnabry. “En cuanto al sueño del Mundial con Alemania, lamentablemente se acabó para mí".

“Como el resto del país, estaré apoyando a los chicos desde casa. Ahora es momento de enfocarme en la recuperación y volver para la pretemporada. Gracias por todos los mensajes”, agregó.

Gnabry aportó ocho goles y siete asistencias en una temporada en la que el Bayern rompió el récord de tamtps anotados en la Bundesliga antes de asegurar el título el fin de semana pasado.

Fue titular en todos los partidos de las eliminatoria mundialistas con Alemania y en dos amistosos en marzo, y era seguro que habría estado incluido en los planes del entrenador Julian Nagelsmann para el próximo torneo.

Alemania enfrentará a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador en el Grupo E. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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