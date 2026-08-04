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Serena y Venus Williams jugarán dobles juntas en el Abierto de Cincinnati

MASON, Ohio, EE.UU. (AP) — Las hermanas Williams tendrán un examen en dobles antes del Abierto de Estados Unidos.

ARCHIVO - Serena Williams (izquierda) y Venus Williams previo al partido de dobles de primera ronda contra Lucie Hradecka y Linda Noskova en el US Open, el 1 de septiembre de 2022, en Nueva York. (AP Foto/Charles Krupa)
ARCHIVO - Serena Williams (izquierda) y Venus Williams previo al partido de dobles de primera ronda contra Lucie Hradecka y Linda Noskova en el US Open, el 1 de septiembre de 2022, en Nueva York. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Serena y Venus Williams tienen previsto participar en el Abierto de Cincinnati, que comienza la próxima semana. Los organizadores anunciaron el lunes que las hermanas recibieron una invitación (wild card) para ingresar al cuadro de dobles.

La última vez que jugaron juntas un partido de dobles fue en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Será la primera ocasión en que formen pareja en este torneo de preparación sobre cancha dura en Mason, Ohio.

Las hermanas Williams recibieron una invitación (wild card) para jugar dobles en Wimbledon, pero una lesión de Serena lo impidió. Han ganado 14 títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas en dobles.

Venus Williams, de 46 años, tiene previsto jugar dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos a finales de este mes en Nueva York junto a Alexander Bublik. Que ella y su hermana menor jueguen en Cincinnati es el paso más reciente en el regreso de Serena, a los 44 años, después de perder en Wimbledon en su primer partido de individuales en casi cuatro años.

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FUENTE: AP

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