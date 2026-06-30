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Serena Williams vuelve a la Pista Central de Wimbledon tras casi 4 años de ausencia

LONDRES (AP) — Serena Williams está lista para regresar a la Pista Central de Wimbledon el martes para su primer partido de individuales en casi cuatro años, cuando enfrente a Maya Joint en la primera ronda del torneo de Grand Slam.

La estadounidense Serena Williams arriba al All England Club para una sesión de entrenamiento antes de su partido de primera ronda ante la australiana Maya Joint en Wimbledon el martes 30 de junio del 2026. (AP Foto/Brian Inganga)
La estadounidense Serena Williams arriba al All England Club para una sesión de entrenamiento antes de su partido de primera ronda ante la australiana Maya Joint en Wimbledon el martes 30 de junio del 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

La campeona defensora del cuadro femenino, Iga Swiatek, abrirá la jornada en la cancha principal, pero Williams, de 44 años, será sin duda el principal atractivo del Día 2 cuando se mida ante una rival de menos de la mitad de su edad: la australiana Maya Joint tiene 20 años.

Tras volver a jugar dobles en el Queen's Club este mes, Williams aceptó invitaciones (wild cards) para competir tanto en el torneo de individuales como en el de dobles —junto a su hermana mayor, Venus— en Wimbledon.

Su regreso sin duda ha generado expectación en el All England Club, que no cuenta con parte de su habitual poder estelar después de que el dos veces campeón del cuadro masculino Carlos Alcaraz y la favorita local Emma Raducanu se retiraran por lesiones.

Williams entrenó durante unos 50 minutos, unas horas antes de su partido, mientras la observaba su buena amiga Caroline Wozniacki —otra ex número 1.

“Estoy muy emocionada; siempre es bueno tener de vuelta a la GOAT”, indicó Wozniacki. “Es divertida de ver, no solo como amiga sino también como aficionada al tenis. Cada vez que puedes tenerla de regreso y jugando, creo que es emocionante para el deporte”.

Después de que la jornada inaugural incluyera victorias de los números 1 Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, además de Novak Djokovic, el ganador de este año del Abierto de Francia, Alexander Zverev, también tiene previsto jugar en la Pista Central el martes.

El quinto preclasificado Alex de Minaur y el número 6 Taylor Fritz estuvieron entre los primeros ganadores en el cuadro masculino. Fritz venció por 6-3, 6-4, 6-3 al serbio Dusan Lajovic en la Cancha 1, luego de que originalmente tenía previsto enfrentar a Jack Draper en la Pista Central antes de que el jugador británico se retirara por una lesión.

La número 6 del ranking femenino, Amanda Anisimova, también avanzó, al igual que la ex finalista de Wimbledon Jasmine Paolini.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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