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Serena Williams suma Berlín a su regreso y jugará dobles

BERLÍN (AP) — El regreso de Serena Williams al tenis incluirá una parada en Berlín este mes.

ARCHIVO - Serena Williams saluda al público durante la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, el 2 de septiembre de 2022, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
ARCHIVO - Serena Williams saluda al público durante la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, el 2 de septiembre de 2022, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Los organizadores del Abierto de Berlín informaron el viernes que Williams competirá en dobles en el torneo sobre césped, que comienza el 13 de junio. Su compañera y la fecha de su primer partido se anunciarán más adelante.

La campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales se alejó del tenis en 2022. Aún no ha dicho si planea jugar en Wimbledon o en el Abierto de Estados Unidos.

Hará su esperado regreso al tenis profesional al jugar dobles junto a la canadiense Victoria Mboko en el Queen’s Club la próxima semana. Berlín será la semana siguiente. Wimbledon será dos semanas después de eso.

“Cada torneo que agrego a mi calendario en este momento se siente especial, y Berlín no es la excepción", dijo Williams en un comunicado. "Estoy emocionada de competir frente a los aficionados alemanes y seguir ganando impulso durante la temporada sobre césped”.

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FUENTE: AP

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