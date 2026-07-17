Sentencia contra crítico de Putin le impedirá hacer campaña para Parlamento ruso

El político ruso Borís Nadezhdin, acusado de exhibir "símbolos extremistas", asiste a una audiencia judicial en la localidad de Dolgoprudny, a las afueras de Moscú, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Pável Bedniakov) AP

El veredicto subrayó la determinación de las autoridades rusas de erradicar cualquier señal restante de disidencia antes de la elección de septiembre, en un momento en que la crisis de combustible provocada por ataques ucranianos contra instalaciones petroleras en toda Rusia amenaza con erosionar el apoyo público al Kremlin.

Los cargos contra Nadezhdin, de 63 años, se basaron en un video en internet de 2023 que mostró brevemente una imagen del fallecido líder opositor Alexei Navalny, quien en ese momento cumplía una condena de 19 años de prisión por cargos de extremismo que fueron vistos ampliamente como motivados políticamente. Navalny murió después en una colonia penal del Ártico el 16 de febrero de 2024.

Nadezhdin catalogó el caso en su contra como absurdo y sostuvo que las autoridades intentaban impedirle hacer campaña para la votación parlamentaria de septiembre. El tribunal de Dolgoprudny, una localidad en las afueras del norte de Moscú donde vive, lo declaró culpable y le ordenó pagar una multa de 1.000 rublos (unos 13 dólares).

El principal partido del Kremlin, Rusia Unida, busca preservar su dominio en la cámara baja del Parlamento en una contienda contra la llamada oposición “sistémica”, incluido el Partido Comunista y un par de otros partidos que votan en sintonía con el Kremlin en asuntos clave. La campaña se desarrolla en medio de señales de creciente fatiga pública, a medida que aumentan la escasez de combustible y la carga económica derivada del conflicto en Ucrania, un entorno que reduce la tolerancia de las autoridades incluso hacia una oposición meramente simbólica.

En enero de 2024, Nadezhdin reunió miles de firmas en su postulación a la presidencia, cuando pedía abiertamente que se detuvieran los combates en Ucrania. Pero quedó fuera de la boleta de marzo de 2024 luego que el Tribunal Supremo de Rusia dictaminó que más de 9.000 firmas presentadas por su campaña eran inválidas, suficientes para descalificarlo. Putin enfrentó solo una oposición testimonial en las elecciones y ganó con facilidad un quinto mandato.

Político veterano, Nadezhdin trabajó en el gobierno en la década de 1990, cuando fue asesor de Sergei Kiriyenko, hoy uno de los principales colaboradores de Putin. También se desempeñó como legislador y, más recientemente, se convirtió en miembro de un consejo municipal, una de las pocas voces liberales que quedan en la escena política rusa.

El mes pasado, Nadezhdin anunció su intención de postularse a la cámara baja del parlamento, la Duma Estatal, pero el Ministerio de Justicia lo etiquetó rápidamente como “agente extranjero”, una designación con fuertes connotaciones peyorativas y que conlleva un mayor escrutinio gubernamental. También le impide ocupar cargos públicos, pero aun así pudo llevar adelante su campaña simbólica por un escaño parlamentario hasta el veredicto del viernes.

Otro golpe llegó el lunes, cuando la policía detuvo a Nadezhdin durante unas horas antes de formular los cargos, castigados con una multa o una pena de hasta 15 días de prisión. Él indicó que estaba considerando irse al extranjero, pero se le prohibió salir de Rusia.

Nadezhdin le dijo al tribunal que estaba demasiado enfermo para cumplir cualquier pena de prisión y afirmó que “simplemente morirá” tras las rejas.

“El verdadero objetivo de lo que está pasando aquí es callarme e impedir que me postule a la Duma Estatal”, sostuvo Nadezhdin.

Nadezhdin se quejó de sentirse mal en la audiencia del viernes, que fue interrumpida para permitir que un equipo de ambulancia revisara su estado de salud.

Después que el Kremlin enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022, las autoridades intensificaron su represión contra la disidencia y la libertad de expresión, atacando sin tregua a organizaciones de derechos, medios independientes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas LGBTQ+ y algunos grupos religiosos. Cientos de personas han sido encarceladas y miles de otras han huido del país.

Arrestan a otro crítico de Putin

También el viernes, Ilya Remeslo, un activista y bloguero pro-Kremlin que se ha convertido en crítico de Putin, fue arrestado en San Petersburgo acusado de difundir información falsa sobre el ejército ruso, una imputación utilizada ampliamente contra quienes se oponen a las políticas del gobierno.

Remeslo fue trasladado escoltado a Moscú, donde un tribunal ordenó que permaneciera en prisión durante dos meses al tiempo que se realiza una investigación oficial, según su abogado, Sergei Badamshin.

Los cargos contra Remeslo se basaron en sus críticas a la acción militar en Ucrania y en los llamados a la renuncia de Putin que hizo en marzo. Poco después, fue internado en una clínica psiquiátrica y pasó allí un mes, algo que describió como un castigo por sus declaraciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP