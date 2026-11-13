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Sengun anota 43 y los Rockets vencen 125-118 al Jazz en la Copa NBA

HOUSTON (AP) — Alperin Sengun anotó 43 puntos y capturó 12 rebotes mientras los Rockets de Houston contuvieron a Utah para imponerse 125-118 en la acción de la Copa NBA el viernes por la noche, propinándole al Jazz su 11ma derrota al hilo.

Alperen Sengun (28), de los Rockets de Houston, se alza para tomar un tiro sobre Mo Bamba (44), del Jazz de Utah, quien defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 13 de noviembre de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip)
Alperen Sengun (28), de los Rockets de Houston, se alza para tomar un tiro sobre Mo Bamba (44), del Jazz de Utah, quien defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 13 de noviembre de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Fue el segundo partido de 40 puntos en la carrera de Sengun, y lo logró con gran eficiencia al acertar 17 de 24 tiros de campo. Los Rockets (10-3) necesitaban ese impulso, con Kevin Durant —22 puntos con 5 de 14 en tiros de campo— atravesando una noche complicada de puntería. El otro partido de 40 puntos de Sengun fue en 2024, cuando registró un récord personal de 45 ante los Spurs de San Antonio.

Los equipos estaban empatados a 27 tras el primer cuarto, pero los nueve puntos de Sengun en el segundo ayudaron a que los Rockets se fueran al descanso con ventaja de 63-53.

El Jazz (1-12) recortó la desventaja, con Keyonte George anotando 10 de sus 27 tantos en el tercer cuarto para reducir la ventaja de Houston a 92-89 tras tres periodos.

Utah pudo mantenerse cerca el resto del camino, acercándose a dos posesiones en el último minuto, pero Durant sentenció el partido con un par de tiros libres en los segundos finales.

Darryn Peterson encabezó al Jazz con 28 puntos y Ace Bailey sumó 21. La única victoria de Utah llegó en su segundo partido de la temporada, ante Nueva Orleans.

Houston ha ganado sus últimos tres y tiene marca de 1-1 en la acción de la Copa NBA, con dos partidos restantes en la fase de grupos.

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