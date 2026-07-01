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Senegal se siente "devastado" tras su colapso ante Bélgica y la eliminación del Mundial

SEATTLE (AP) — Senegal dominó las acciones durante 85 minutos. Tenía una ventaja de 2-0 y prácticamente había asegurado su lugar en los octavos de final del Mundial.

El portero de Senegal Mory Diaw (23) sale de la cancha después de que su equipo cayó 3-2 ante Bélgica en el duelo por los dieciseisavos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren)
El portero de Senegal Mory Diaw (23) sale de la cancha después de que su equipo cayó 3-2 ante Bélgica en el duelo por los dieciseisavos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren) AP

Todo se vino abajo en menos de cinco minutos.

“Estábamos a punto de escribir las páginas más hermosas de la historia de nuestro fútbol en este mundo”, declaró el defensor Krépin Diatta. “Y tenemos que aceptar que fracasamos en nuestra misión”.

Los agónicos goles de Romelu Lukaku y Youri Tielemans empataron el marcador en los últimos suspiros del tiempo reglamentario, y Tielemans completó la remontada de Bélgica con un penalti poco antes del final de la prórroga para darle a su equipo un triunfo de 3-2.

Los Leones de Teranga estuvieron muy cerca de convertirse en el segundo equipo africano en avanzar a los octavos de final del torneo. Marruecos, uno de nueve equipos africanos que alcanzaron la fase de eliminación directa, se clasificó a la siguiente ronda al superar el lunes a Holanda en la tanda de penaltis.

Ahora Senegal se dirige de regreso a casa de manera sorprendente.

“Estamos decepcionados", dijo el mediocampista senegalés Habib Diarra. "Tuvimos un buen primer tiempo, pero no fue suficiente. Un partido dura 90 minutos y estamos devastados. Es muy duro. No sé qué decir. Cuando estás en la cancha tienes que darlo todo, y no lo hicimos. Es nuestra culpa”.

Senegal avanzó a la fase de eliminación directa del Mundial como uno de los mejores terceros lugares luego de perder ante Francia y Noruega y vencer a Irak. Se clasificó en uno de los sectores más complicados del certamen y, durante gran parte de su compromiso ante Bélgica, dio la impresión de ser uno de los conjuntos más sólidos del Mundial.

Diatta reconoció el mérito de Bélgica por venir de atrás, pero sostuvo que Senegal no debió permitir que eso ocurriera.

“Hicieron el trabajo y demostraron que pueden remontar. Creo que el problema fue de nuestro lado", explicó Diatta. "Debimos ganar este partido. En este tipo de partidos tan cerrados dentro del área, tenemos que darlo todo y no darles ninguna oportunidad”.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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