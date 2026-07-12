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Senegal despide al técnico Pape Thiaw tras quedar fuera del Mundial en octavos

DAKAR, Senegal (AP) — Senegal despidió al entrenador de la selección masculino, Pape Thiaw, según un comunicado emitido el domingo por la federación nacional.

El entrenador de Senegal Pape Thiaw saluda al entrenador de Francia Didier Deschamps al final del encuentro del Grupo I de la Copa Mundial el martes 16 de junio del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
El entrenador de Senegal Pape Thiaw saluda al entrenador de Francia Didier Deschamps al final del encuentro del Grupo I de la Copa Mundial el martes 16 de junio del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

La Federación Senegalesa de Fútbol añadió que el cuerpo técnico de Thiaw también fue destituido.

La decisión se produjo tras la eliminación de Senegal en los octavos de final del Mundial en curso.

“Tras una evaluación del rendimiento de la selección nacional y de sus perspectivas, el Comité Ejecutivo considera que es necesario un cambio en interés del fútbol senegalés”, comentó la Federación.

Thiaw, de 45 años, fue nombrado seleccionador en 2024 y llevó a la nación de África occidental a un controversial título continental en Marruecos a principios de este año, antes de que la Confederación Africana de Fútbol anulara la victoria. Senegal ha acudido al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza para apelar la decisión.

Senegal quedó eliminado del Mundial a manos de Bélgica pese a ir ganando 2-0 hasta los 83 minutos. El equipo también estuvo cerca de quedar eliminado en la fase de grupos tras derrotas ante Francia y Noruega.

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