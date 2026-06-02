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Sencillo de Young en la 10ma da a Marineros triunfo 3-2 ante Mets

SEATTLE (AP) — Cole Young conectó un sencillo que dejó en el terreno al rival en la 10ma entrada y los Marineros de Seattle vencieron 3-2 a los Mets de Nueva York la noche del lunes para lograr su séptima victoria consecutiva, la mayor racha de la temporada.

J.P. Crawford, centro, y Julio Rodríguez, izquierda, bañan a Cole Young después del partido de béisbol de Grandes Ligas frente a los Mets de Nueva York, el lunes 1 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear)
J.P. Crawford, centro, y Julio Rodríguez, izquierda, bañan a Cole Young después del partido de béisbol de Grandes Ligas frente a los Mets de Nueva York, el lunes 1 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Los Mets vieron cortada su seguidilla de cuatro triunfos. La victoria dejando en el terreno fue la tercera de Seattle en cuatro juegos, y los Marineros (32-29) mejoraron hasta quedar, por primera vez en la temporada, tres juegos por encima de .500.

Con un out en la parte baja de la 10ma, Young elevó un sencillo al jardín izquierdo ante el relevista A.J. Minter (0-1) para impulsar al cubano-mexicano Randy Arozarena, quien comenzó la entrada como corredor automático en segunda base y se robó la tercera mientras Patrick Wisdom se ponchaba.

Gabe Speier (1-2) ponchó a dos en una entrada perfecta para llevarse la victoria, incluido el dominicano Juan Soto para abrir el episodio.

Marineros y Mets se intercambiaron jonrones durante toda la noche. Poco después de la salida del abridor de Nueva York, Austin Warren, el novato tercera base Colt Emerson conectó un tablazo solitario ante un sweeper alto del zurdo de los Mets Sean Manaea para darle a Seattle la primera carrera del juego.

Nueva York anotó cada una de las siguientes dos carreras. Jared Young abrió la quinta entrada y empató el juego con un jonrón ante Emerson Hancock para el primer hit de los Mets.

En la sexta, Nueva York tomó la ventaja con el sexto jonrón de Marcus Semien. Semien ha conectado cuadrangular en juegos consecutivos después de comenzar la temporada muy apagado.

Sin embargo, los Mets no mantuvieron la ventaja por mucho tiempo. Josh Naylor sacudió su sexto jonrón del año en la séptima para empatar 2-2, aunque no permaneció mucho en el juego. Naylor sufrió espasmos en la espalda al hacer el swing del jonrón y fue reemplazado en la primera base por Wisdom en la octava.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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