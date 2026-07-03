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Sencillo de Watson en la décima da a Guardianes triunfo 4-3 sobre los Medias Blancas

CLEVELAND (AP) — Khalil Watson conectó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la 10.ª entrada y los Guardianes de Cleveland remontaron para vencer 4-3 a los Medias Blancas de Chicago la noche del viernes, con lo que pasaron al primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, hace un gesto hacia la banca mientras corre hacia el plato tras conectar un jonrón en la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, en Cleveland, el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki)
Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, hace un gesto hacia la banca mientras corre hacia el plato tras conectar un jonrón en la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, en Cleveland, el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

Fue la segunda victoria consecutiva de Cleveland dejando al rival en el terreno para abrir una serie de cuatro juegos entre los dos mejores equipos de la división.

Steven Kwan comenzó la parte baja de la 10.ª como el corredor automático en segunda base. Avanzó a tercera con el sencillo de Travis Bazzana al jardín izquierdo y anotó con el imparable de Watson por el centro ante Sean Newcomb (0-2).

Eric Sabrowski (3-1) se llevó el triunfo después de retirar en orden a los Medias Blancas en la parte alta de la 10.ª. El bullpen de los Guardianes ha permitido apenas dos hits en 9 1/3 entradas sin carrera en los últimos dos juegos contra Chicago.

El tercera base cubano de los Medias Blancas, Miguel Vargas, llegó por primera vez a 20 jonrones en su carrera de cinco años con un cuadrangular de tres carreras en la quinta.

Bazzana conectó un sencillo por el centro para remolcar al venezolano Gabriel Arias y darle a Cleveland ventaja de 1-0 en la tercera.

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