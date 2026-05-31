Sencillo de Robles en la décima impulsa victoria 3-2 de Marineros ante Diamondbacks

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J.P. Crawford baña a su compañero de los Marineros de Seattle Victor Robles tras la victoria ante los Diamondbacks de Arizona el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Seattle ha ganado seis partidos consecutivos, su mejor racha de la temporada, y suma tres barridas de serie este año. Arizona llegó a la serie habiendo ganado 10 de sus 11 juegos anteriores y fue barrido en una serie por tercera vez en 2026.

Con Arozarena como corredor automático en la décima, Luke Raley recibió base por bolas intencional y Cole Young colocó un toque de sacrificio de manual ante el relevista nicaragüense de los Diamondbacks Jonathan Loáisiga (2-2) para avanzar a los corredores. Robles conectó un rodado por el centro contra un cuadro adelantado, y el campocorto domonicano de los Dbacks, Geraldo Perdomo, se lanzó para detener la pelota, pero se le escapó, lo que permitió que Robles llegara a salvo y anotara la carrera de la victoria.

Los enrachados Marineros tomaron ventaja de una carrera en dos ocasiones: primero con un jonrón de Young en la segunda entrada y de nuevo en la sexta con un cuadrangular solitario de Dominic Canzone. El jonrón de Young fue su cuarto de la temporada, con el que igualó su total de su año de novato en 2025. El de Canzone fue su séptimo de la campaña. Seattle conectó 10 jonrones en la serie de tres juegos y superó a Arizona 15-9 en carreras.

Arizona respondió cada vez que Seattle se puso al frente, pero nunca tomó la ventaja ante el dominicano Luis Castillo (2-5), quien lanzó cinco entradas permitiendo dos carreras en relevo de Bryce Miller.

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FUENTE: AP