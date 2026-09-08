Sencillo de Lara en la 10ma da a Cerveceros triunfo de 4-3 ante Cachorros tras jonrón de Chourio

Compartir en:









Milwaukee amplió su ventaja en la División Central de la Liga Nacional a nueve juegos sobre Chicago al venir de atrás para derrotar a los Cachorros por segundo día consecutivo. Chourio aportó la chispa en ambas ocasiones.

Milwaukee perdía 3-1 con dos outs y las bases vacías en la novena entrada antes de que el emergente Christian Yelich conectara un sencillo.

Luego, Chourio encontró un lanzamiento de Jacob Webb con cuenta de 0-1 y envió la esférica por encima de la barda del jardín izquierdo para su 22do jonrón de la temporada, la cifra más alta de su carrera, y su cuarto hit de la noche.

El lunes puso a Milwaukee al frente de manera definitiva con un sencillo de dos carreras en la octava entrada de una victoria por 4-3.

En la décima, Caleb Thielbar (3-3) dio base por bolas intencional al venezolano William Contreras con un out, y después un sencillo corto de Sal Frelick llenó las bases. Lara conectó un sencillo al jardín izquierdo para remolcar al corredor automático Brice Turang.

El triunfo fue para DL Hall (3-0).

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP