americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sencillo de Lara en la 10ma da a Cerveceros triunfo de 4-3 ante Cachorros tras jonrón de Chourio

MILWAUKEE (AP) — Luis Lara impulsó la carrera de la victoria con un sencillo en la décima entrada después de que su compatriota venezolano Jackson Chourio empató la pizarra mediante un jonrón cuando dos outs en la novena, y los Cerveceros de Milwaukee remontaron para superar el martes 4-3 a los Cachorros de Chicago.

Milwaukee amplió su ventaja en la División Central de la Liga Nacional a nueve juegos sobre Chicago al venir de atrás para derrotar a los Cachorros por segundo día consecutivo. Chourio aportó la chispa en ambas ocasiones.

Milwaukee perdía 3-1 con dos outs y las bases vacías en la novena entrada antes de que el emergente Christian Yelich conectara un sencillo.

Luego, Chourio encontró un lanzamiento de Jacob Webb con cuenta de 0-1 y envió la esférica por encima de la barda del jardín izquierdo para su 22do jonrón de la temporada, la cifra más alta de su carrera, y su cuarto hit de la noche.

El lunes puso a Milwaukee al frente de manera definitiva con un sencillo de dos carreras en la octava entrada de una victoria por 4-3.

En la décima, Caleb Thielbar (3-3) dio base por bolas intencional al venezolano William Contreras con un out, y después un sencillo corto de Sal Frelick llenó las bases. Lara conectó un sencillo al jardín izquierdo para remolcar al corredor automático Brice Turang.

El triunfo fue para DL Hall (3-0).

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por su propio régimen

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por "su propio régimen"

Cubano entre los cinco muertos del accidente del avión de Amazon en el Aeropuerto de Miami

Cubano entre los cinco muertos del accidente del avión de Amazon en el Aeropuerto de Miami

Díaz-Canel responde a Trump: Cuba jamás volverá a ser colonia y promete defenderla hasta el final

Díaz-Canel responde a Trump: "Cuba jamás volverá a ser colonia" y promete defenderla hasta el final

Suegra de Alejandro Castro Espín habría dado información falsa en trámite de visa para entrar a EEUU

Suegra de Alejandro Castro Espín habría dado información falsa en trámite de visa para entrar a EEUU

Esta foto sin fecha proporcionada por Silvia Larrieu el martes 8 de septiembre de 2026 muestra a Mario Lamar, abajo a la izquierda, y su esposa, Lili, abajo a la derecha. (Silvia Larrieu vía AP)

Hallan muertos a los 4 que iban a bordo de una avioneta desaparecida en las Bahamas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter