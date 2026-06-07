Sencillo de Chapman en la 10ma da a los Gigantes triunfo 2-1 sobre los Cachorros

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Matt Chapman, de los Gigantes de San Francisco, batea un sencillo productor de la carrera de la victoria en la 10ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cachorros de Chicago, el domingo 7 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Chapman conectó una línea al segundo lanzamiento de Trent Thornton (2-2) hacia el jardín central, y Cox —quien entró como corredor emergente por Bryce Eldridge— anotó desde la segunda base, mientras los Gigantes se llevaban dos de tres juegos en Wrigley Field y le propinaban a los Cachorros su 20ma derrota en 27 juegos.

Keaton Winn (2-1) lanzó una novena entrada sin carreras para llevarse el triunfo, al sortear un sencillo y una base por bolas. Dylan Smith retiró en orden la décima para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas, al hacer que Alex Bregman elevara un globo y al dejar varado a Pete Crow-Armstrong en tercera.

Javier Assad lanzó seis entradas y un tercio en blanco —permitiendo únicamente el sencillo dentro del cuadro de Chapman y una base por bolas— después de entrar en relevo del abridor de los Cachorros, Jameson Taillon, quien salió por una distensión en el tendón de la corva izquierdo sin outs en la segunda.

Assad ponchó a cinco tras ser llamado de Triple-A el sábado para una segunda etapa con los Cachorros esta temporada. El derecho retiró a los últimos 12 bateadores de los Gigantes que enfrentó antes de que Jacob Webb tomara el relevo en la octava.

Jung Hoo Lee conectó un sencillo impulsor en la primera para extender a 15 juegos su racha de imparables.

Taillon salió después de otorgar base por bolas a Chapman para abrir la segunda. El derecho permitió una carrera y dos hits, y dio dos bases por bolas.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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