Sencillo de Blake Dunn en la 10ma da victoria a Rojos, 4-3 sobre Reales

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Blake Dunn (centro), de los Rojos de Cincinnati, recibe la felicitación de Dane Myers, luego de batear un sencillo que puso fin al juego del martes 2 de junio de 2026 ante los Reales de Kansas City (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

Steer disparó dos vuelacercas y Will Benson pegó un cuadrangular solitario para empatar en la novena por los Rojos, que sólo batearon cuatro hits en el juego.

Los Reales ganaban por 3-2 cuando Benson, como bateador emergente, conectó un jonrón ante el cerrador Lucas Erceg.

Kansas City colocó corredores en primera y tercera con un out en la décima, pero Jac Caglianone elevó una línea al campocorto y Brock Burke (2-2) ponchó a Kyle Isbel para terminar con la amenaza.

John Schreiber (0-3) cargó con la derrota.

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FUENTE: AP