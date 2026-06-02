americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sencillo de Blake Dunn en la 10ma da victoria a Rojos, 4-3 sobre Reales

CINCINNATI (AP) — Blake Dunn conectó un sencillo en la décima entrada para impulsar al corredor automático Spencer Steer y darles el martes a los Rojos de Cincinnati una victoria por 4-3 sobre los Reales de Kansas City.

Blake Dunn (centro), de los Rojos de Cincinnati, recibe la felicitación de Dane Myers, luego de batear un sencillo que puso fin al juego del martes 2 de junio de 2026 ante los Reales de Kansas City (AP Foto/Kareem Elgazzar)
Blake Dunn (centro), de los Rojos de Cincinnati, recibe la felicitación de Dane Myers, luego de batear un sencillo que puso fin al juego del martes 2 de junio de 2026 ante los Reales de Kansas City (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

Steer disparó dos vuelacercas y Will Benson pegó un cuadrangular solitario para empatar en la novena por los Rojos, que sólo batearon cuatro hits en el juego.

Los Reales ganaban por 3-2 cuando Benson, como bateador emergente, conectó un jonrón ante el cerrador Lucas Erceg.

Kansas City colocó corredores en primera y tercera con un out en la décima, pero Jac Caglianone elevó una línea al campocorto y Brock Burke (2-2) ponchó a Kyle Isbel para terminar con la amenaza.

John Schreiber (0-3) cargó con la derrota.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Iberostar abandona 12 hoteles en Cuba tras las sanciones de Trump contra GAESA y agrava la crisis turística

Iberostar abandona 12 hoteles en Cuba tras las sanciones de Trump contra GAESA y agrava la crisis turística

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar centros de espionaje de China y Rusia

Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar centros de espionaje de China y Rusia

VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter