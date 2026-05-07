Senadores demócratas exigen explicaciones por evacuaciones ordenadas por Israel

Los vehículos en una carretera en el sur del Líbano, cerca de la ciudad de Sidón, tras una orden israelí de evacuar la zona, el 2 de marzo del 2026. (AP foto/Mohammed Zaatari) AP

La carta subraya cómo el Partido Demócrata —tanto sus dirigentes como su base— se ha vuelto cada vez más crítico con Israel.

Desde el inicio de la guerra contra Irán y la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano, el ejército israelí ha emitido con regularidad mapas que abarcan grandes áreas de territorio junto con advertencias para que todos los residentes de las zonas huyan. Israel ya había utilizado un enfoque similar en Gaza.

Los senadores denunciaron que las advertencias generalizadas se han “utilizado para desplazar permanentemente a la gente y destruir hogares y pueblos” y que algunos civiles que se negaron a abandonar sus casas en esas áreas han muerto por ataques posteriores.

La práctica de Israel de declarar unilateralmente advertencias masivas de evacuación en Líbano e Irán “probablemente contraviene leyes internacionales que Estados Unidos ha ayudado a desarrollar en torno a una guerra humanitaria”, dicen los 12 senadores, encabezados por el senador de Vermont Peter Welch.

La carta está fechada el 4 de mayo y dirigida al jefe del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, y fue facilitada a The Associated Press.

Entre los otros firmantes figuran los senadores Bernie Sanders, también de Vermont; Elizabeth Warren, de Massachusetts y Tammy Baldwin, de Wisconsin.

La carta pregunta al jefe del CENTCOM si las fuerzas de Estados Unidos han coordinado objetivos militares con las fuerzas israelíes durante la reciente guerra con Irán; si proporcionaron asistencia o inteligencia que ayudara al ejército israelí a imponer las zonas de evacuación en Líbano e Irán; y si el CENTCOM autorizó apoyo militar para atacar a personas o infraestructura dentro de las zonas de evacuación. También consultó si el ejército ha revisado la legalidad de la práctica.

El ejército israelí declinó hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la carta. El CENTCOM no respondió a una solicitud de comentarios.

En el pasado, Israel ha dicho que los mapas de evacuación buscan mantener a los civiles fuera de peligro. Sostiene que Hezbollah ha ubicado combatientes, túneles y armas en zonas civiles del sur de Líbano, desde donde ha lanzado cientos de drones y misiles —sin advertencia— hacia el norte de Israel.

Cambio de postura entre los demócratas

La carta, dicen observadores, forma parte de un cambio más amplio en la postura de los líderes del Partido Demócrata sobre la asistencia militar de Estados Unidos a Israel. Los demócratas también han criticado la entrada del gobierno de Trump en la guerra contra Irán junto a Israel.

La carta llegó casi tres semanas después de que más de tres docenas de demócratas respaldaran un esfuerzo de Sanders para bloquear ventas de armas a Israel, lo que señaló un creciente descontento en el partido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y las guerras en Gaza e Irán.

Las dos resoluciones para bloquear las ventas de excavadoras y bombas de Estados Unidos a Israel fueron rechazadas por todos los republicanos y no prosperaron por 40-59 y 36-63.

Jon Finer, exsubasesor de seguridad nacional durante el gobierno del presidente Joe Biden, declaró que los pasos recientes de los senadores demócratas reflejan una “creciente preocupación por la conducta israelí en diversas guerras que causan daño a civiles y por la complicidad de Estados Unidos en eso” en todo el espectro del Partido Demócrata.

Al preguntársele por qué el Partido Demócrata está tomando estas medidas ahora y no en el momento en que estallaron la guerra en Gaza y la guerra entre Israel y Hezbollah —cuando el gobierno demócrata de Biden estaba en el poder—, Finer respondió: “nuestra integración operativa con Israel parece estar creciendo, lo cual es parte de ello, pero la verdad es que la base demócrata se ha estado moviendo en esta dirección desde hace algún tiempo y Washington va detrás siguiéndole el ejemplo".

Andrew Miller, exalto funcionario para Asuntos de Israel y Palestina en el Departamento de Estado, indicó que la carta “representa un cambio entre los demócratas del Congreso, que pasan de preguntas sobre la legalidad de las operaciones militares israelíes a preocupaciones sobre la complicidad del ejército de Estados Unidos”.

“Demuestra que los demócratas se toman el derecho internacional muy en serio y eso es un avance bienvenido”, manifestó Miller.

Las zonas de evacuación

Israel ha emitido decenas de advertencias de evacuación en Líbano desde que comenzó la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo. Más de 1 millón de personas en Líbano han huido de sus hogares durante la guerra.

Israel también ha emitido advertencias similares para iraníes, tanto durante la guerra de 12 días del año pasado como durante la guerra lanzada contra Irán el 28 de febrero. En un caso el año pasado, advirtieron a 300.000 personas en Teherán, la capital de Irán, que evacuaran.

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, emitió una advertencia de evacuación a los residentes de 12 aldeas del sur de Líbano el miércoles, al afirmar que Hezbollah las está utilizando para lanzar ataques. Las advertencias se produjeron pese a un alto el fuego que nominalmente está en vigor desde el 17 de abril, aunque Israel y Hezbollah han llevado a cabo ataques diarios desde entonces.

Los senadores señalaron que las evacuaciones no eximen a las fuerzas israelíes y estadounidenses “de la responsabilidad legal absoluta de determinar que cada persona individual o instalación civil atacada por drones, aviones y fuego de armas es, de hecho, un objetivo militar”. La carta apunta que las evacuaciones han sido vinculadas con “la muerte de miles de civiles” en “zonas de muerte”.

En respuesta a preguntas de AP el mes pasado, el ejército israelí dijo que emite advertencias por teléfono, mensajes de texto, transmisiones de radio, redes sociales y folletos arrojados desde el aire, de acuerdo con los “principios de distinción, proporcionalidad y precauciones factibles” del derecho internacional.

___________________________________

La corresponsal Julia Frankel contribuyó con esta nota desde Jerusalén.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP