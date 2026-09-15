Senado votará sobre regulación de criptomonedas mientras demócratas critican inversiones de Trump

Arjun Sethi, co-CEO de Kraken, habla mientras el presidente Donald Trump escucha en un evento en la Casa Blanca en Washington, el 19 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

La votación llega apenas dos meses antes de las elecciones de mitad de mandato, en un momento en que la industria de las criptomonedas se ha convertido en una fuerza política importante y en que Trump ha acumulado una riqueza significativa en criptoactivos mientras está en el cargo. Aunque algunos demócratas respaldan la idea de un marco regulatorio, el partido se ha mantenido mayormente unido en su oposición a la legislación a menos que incluya sólidas salvaguardas éticas para impedir que el mandatario y su familia se enriquezcan estando en el poder.

“Asegurémonos de no aprobar un proyecto de ley sobre criptomonedas que permita a Donald Trump seguir embolsándose miles de millones de dólares en ganancias cripto mientras las familias trabajadoras de todo el país luchan por afrontar precios más altos y una economía que empeora día a día”, declaró en un discurso la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren.

Mientras los demócratas han prometido bloquear el proyecto, Trump aceptó algunas concesiones en materia de ética, incluidas nuevas restricciones para que funcionarios federales electos no emitan activos digitales como las monedas meme presidenciales que él y su esposa Melania lanzaron antes de asumir para su segundo mandato. El domingo, Trump aceptó concesiones adicionales, como más facultades para los fiscales generales estatales que los demócratas habían buscado.

Pero esas concesiones no parecen ser suficientes para la mayoría de los demócratas. Una propuesta del senador demócrata Ruben Gallego, de Arizona, y del senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, exige que Trump coloque sus tenencias de criptomonedas en un fideicomiso ciego y se deshiciera de ellas cuando alcanzaran cierto valor.

La versión más reciente de la ley “deja mucho que desear”, manifestó Gallego el lunes por la noche. “Si creen que este es un acuerdo final, esa no es su decisión”.

Gallego indicó que presentaría una contrapropuesta, pero no estaba claro si ambas partes podrían llegar a un acuerdo antes de la votación del martes por la tarde. Los republicanos necesitan apoyo demócrata para alcanzar los 60 votos necesarios para avanzar con el proyecto en el Senado, donde la composición es 53-47.

Trump ha acumulado grandes ganancias en criptomonedas

La familia de Trump ha obtenido grandes ganancias en el sector de las criptomonedas desde que fue reelegido, incluida la moneda meme, anunciada el día antes de la juramentación. Los principales inversionistas fueron invitados a una recepción privada con el gobernante.

La familia de Trump también tiene una participación de control en World Liberty Financial, una firma de criptomonedas cofundada con el enviado especial del presidente, Steve Witkoff. Trump reportó más de 500 millones de dólares en ingresos por las ventas de productos cripto de World Liberty Financial, incluidos “tokens de gobernanza”, en su informe anual de divulgación presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental. Eso representa una parte significativa de los más de 1,4 billones de dólares que el presidente reportó el año pasado provenientes de negocios de criptomonedas.

Una medida promulgada el año pasado que regula las stablecoins, un tipo de criptomoneda, prohibió que los miembros del Congreso y sus familias obtuvieran ganancias con ellas, pero no se extendió a Trump ni a su familia.

La legislación busca dar certeza legal a las firmas cripto

Los republicanos que han trabajado en la legislación durante un año dicen que podría quedar estancada indefinidamente si el Senado no la aprueba el martes. La Cámara de Representantes y el Senado no estarán en sesión durante octubre y antes de las elecciones, y la dinámica podría cambiar de manera significativa si los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado, o en ambos.

La senadora republicana Cynthia Lummis, de Wyoming, una de las principales patrocinadoras del proyecto, afirmó que votar en contra significa “oponerse a reformas éticas reales sobre las inversiones personales de los políticos, entregar el liderazgo estadounidense en activos digitales a nuestros competidores extranjeros y dejar a nuestros ciudadanos sin ninguna protección en los mercados de activos digitales”.

Los partidarios señalan que la legislación busca dar a la industria mayor certeza legal y proteger a los consumidores mediante la creación de barandillas y requisitos regulatorios, incluida una mejor aplicación para impedir a los actores malintencionados y protecciones para evitar un colapso del mercado.

Los opositores, en su mayoría demócratas, sostienen que es un regalo para la industria, que respalda con fuerza el proyecto y se ha convertido en un importante donante de candidatos de ambos partidos en todo el país. En 2024, la industria de las criptomonedas gastó más de 130 millones de dólares en contiendas al Congreso, incluidos 40 millones en Ohio y 10 millones en cada uno de Arizona y Michigan.

“Washington recibió el mensaje claro de que ser anti-cripto significa el fin de la carrera política ya que no representa la voluntad de los votantes”, escribió Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del país, en una publicación en redes sociales el día después de las elecciones de 2024.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Seung Min Kim y Joey Cappelletti.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP