Senado de EEUU logra acuerdo bipartidista sobre permisos para acelerar nuevos proyectos energéticos

ARCHIVO – La bandera de Estados Unidos ondea frente al Capitolio, el 8 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib, Archivo) AP

Los promotores del proyecto de ley sostienen que éste recortaría el arduo cronograma para poner en marcha grandes proyectos energéticos en un momento en que la demanda aumenta debido a la proliferación de centros de datos para la IA. El proyecto de ley garantizaría que los centros de datos se vean obligados a pagar por el aumento de electricidad que consumen y supondría un cambio significativo a una emblemática ley ambiental que, según críticos, ralentiza el proceso de construir proyectos energéticos.

La senadora republicana de Virginia Occidental, Shelley Moore Capito, presidenta del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas, calificó el proyecto de ley como “un gran paso para hacer que resulte más rápido, más eficiente y más fácil construir proyectos de infraestructura” de todo tipo, al tiempo que se mantienen importantes protecciones ambientales.

“Los estadounidenses nos enviaron aquí para hacer cosas grandes. Esto es algo grande. Es monumental y establece un legado”, declaró Capito en una conferencia de prensa en el Capitolio, donde estuvo acompañada por el senador republicano de Utah, Mike Lee, y los senadores demócratas Martin Heinrich, de Nuevo México, y Sheldon Whitehouse, de Rhode Island. Los cuatro senadores encabezan los paneles de energía y medio ambiente de la cámara.

Heinrich afirmó que el proyecto de ley “significará más energía en la red, más empleos bien remunerados y menores costos de electricidad para las familias y las empresas. Y a medida que los centros de datos impulsen la demanda de más energía, garantizará que paguen la parte justa de las mejoras de la red que requieren, y que no se deje esa factura a las familias estadounidenses”.

La votación del proyecto de ley no se realizará sino hasta después de las elecciones de mitad de mandato, lo que refleja la tensa realidad política a medida que se acercan comicios que podrían cambiar el control partidista de ambas cámaras. Pero el proyecto de ley representa un caso poco común de bipartidismo sobre la política energética del país, ya que legisladores de ambos partidos coinciden en la necesidad de construir nuevos proyectos energéticos de todo tipo.

Lee, quien preside el comité de energía, dijo que confía en que el proyecto de ley será aprobado en una sesión de políticos salientes en noviembre, y señaló su respaldo bipartidista y el aliento de grupos empresariales y ambientales.

Whitehouse, el principal demócrata en el panel de medio ambiente, también se mostró optimista, pero indicó que los demócratas aún buscaban claridad sobre cómo el proyecto de ley evitará que el gobierno del presidente Donald Trump bloquee proyectos eólicos y solares.

Él y Heinrich, el principal demócrata en energía, han denunciado lo que llaman el “ataque temerario y vengativo de Trump contra la energía eólica”, que incluye acciones repetidas para bloquear grandes proyectos eólicos en construcción frente a la Costa Este. El gobierno suspendió cinco proyectos eólicos marinos en diciembre, mencionando preocupaciones de seguridad nacional no especificadas.

Los proyectos avanzaron posteriormente tras la intervención de jueces federales. Un juez federal también anuló la orden ejecutiva que Trump emitió al inicio de su segundo mandato y que bloqueaba proyectos de energía eólica.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el proyecto de ley de permisos.

La oposición de Trump a la energía eólica influyó en el retraso de un acuerdo

La oposición de Trump a la energía eólica ha sido un obstáculo constante para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de permisos, que, según los demócratas, solo puede avanzar si el gobierno acepta permitir que los proyectos previamente aprobados sigan adelante.

Trump ofreció recientemente aliviar el bloqueo de su gobierno a proyectos de energía renovable, en parte para atraer a los demócratas a aceptar un acuerdo sobre permisos.

Whitehouse calificó la propuesta de razonable, pero dijo que el problema general sigue “sin resolverse”.

Capito se mostró segura de que esos obstáculos pueden superarse.

Ambos partidos reconocen que, durante demasiado tiempo, “Estados Unidos ha tenido un sistema de permisos lleno de demoras, gastos, burocracia, incertidumbre”, señaló. “Demasiado tiempo, demasiado caro. Y hemos visto proyectos que deberían terminarse más rápidamente (han tomado) décadas” en completarse.

El proyecto de ley del Senado limitaría las impugnaciones legales en virtud de la Ley Nacional de Política Ambiental, una ley ambiental fundamental que exige que las agencias federales consideren los posibles impactos ambientales de un proyecto antes de que sea aprobado. Cada vez más se ha culpado a la ley de frenar proyectos de todo tipo.

También se restringirían las impugnaciones bajo la Ley Nacional de Preservación Histórica. La ley protege tesoros culturales de los nativos estadounidenses y otros objetos importantes.

El proyecto de ley facilitaría la ubicación de líneas de transmisión interestatales y reforzaría la autoridad de la Comisión Federal Reguladora de Energía para revisar proyectos importantes al mismo tiempo que las revisiones estatales, lo que ayudaría a que los proyectos necesarios avancen más rápidamente en el proceso general de permisos.

El proyecto de ley también exigiría que los centros de datos paguen todos los costos de transmisión asociados, evitando que esos costos se trasladen a las familias o a las empresas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP