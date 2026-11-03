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Senado de Brasil da luz verde a la principal apuesta de Lula para frenar a grupos delictivos

SAO PAULO (AP) — El Senado de Brasil aprobó el martes una iniciativa que refuerza el poder del gobierno para combatir a los grupos delictivos, en lo que representa un nuevo triunfo para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha dicho que estos cambios son fundamentales para abordar uno de los principales problemas del país.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva se dirige a sus simpatizantes después de ganar un cuarto mandato, el domingo 25 de octubre de 2026, en Sao Paulo. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva se dirige a sus simpatizantes después de ganar un cuarto mandato, el domingo 25 de octubre de 2026, en Sao Paulo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

La enmienda constitucional, que será sancionada esta semana, establece la creación de un ministerio de Seguridad Pública, modifica la coordinación entre las agencias de seguridad y asigna recursos adicionales para combatir al Primer Comando de la Capital (PCC), de São Paulo, y al Comando Vermelho, (CV) de Río de Janeiro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a estos dos grupos como organizaciones terroristas extranjeras en junio pasado, una medida que Lula interpretó como una injerencia y un intento del presidente Donald Trump por apuntalar el apoyo para el candidato opositor Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La enmienda, aprobada por la cámara baja de Brasil en marzo pasado, salió adelante en dos rondas de votación sin oposición. Bolsonaro, cuyo periodo expira a finales de enero, votó de forma remota.

Las sanciones más estrictas para líderes y miembros de bandas incluirían encarcelamiento obligatorio en una prisión de máxima seguridad, restricciones a la libertad condicional e incautación de bienes.

Los senadores brasileños eliminaron de la enmienda un intento por reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años. Muchos expertos en seguridad aseguran que una medida de este tipo es ineficiente y podría aumentar el reclutamiento de los grupos delictivos al interior de las hacinadas prisiones del país.

La delincuencia es una de las principales preocupaciones de los brasileños y fue tema clave durante la elección presidencial del mes pasado. Las bandas de narcotráfico han ampliado su presencia en los últimos años y ahora controlan grandes extensiones de la selva amazónica, mientras que milicias de tipo paramilitar han afianzado su poder en Río y otros estados.

Durante la campaña, Bolsonaro prometió impulsar una legislación que caracterice a los principales grupos criminales de Brasil —el PCC y CV— como organizaciones terroristas.

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Hughes informó desde Río de Janeiro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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