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Senado de Brasil bloquea a un postulado por el presidente al Supremo Tribunal por 1ª vez en 132 años

SAO PAULO (AP) — El Senado de Brasil asestó el miércoles un golpe político al presidente Luiz Inácio Lula da Silva al rechazar su nominación para el Supremo Tribunal Federal, la primera en más de 130 años.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, el lunes 20 de abril de 2026, en Hannover, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, el lunes 20 de abril de 2026, en Hannover, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Únicamente 34 senadores votaron a favor de la llegada de Jorge Messias, procurador general de Brasil desde 2023, al máximo tribunal. En cambio, otros 42 rechazaron su designación. Messias necesitaba 41 votos para su aprobación.

Lula, quien buscará la reelección en octubre para un cuarto mandato no consecutivo, eligió a Messias para tomar el lugar de Luís Roberto Barroso, quien renunció en noviembre. El máximo tribunal de Brasil ha funcionado con 10 integrantes desde entonces.

Messias, de 46 años, había recibido previamente la aprobación de una comisión del Senado, pero el pleno discrepó en una votación secreta.

Además de Lula, otros miembros del tribunal hicieron campaña abiertamente a favor del procurador general, quien también intentó recabar votos entre legisladores de fe evangélica como él.

El presidente de Brasil tendrá que nominar a otro candidato, que deberá someterse al mismo escrutinio antes de que el Senado vuelva a votar.

La última vez que el Senado de Brasil rechazó a un nominado para el máximo tribunal fue en 1894, cuando el segundo presidente del país, Floriano Peixoto, estaba en plena disputa con los legisladores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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