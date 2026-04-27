Semifinales Champions: la vistosidad en PSG-Bayern contra la solidez defensiva en Atlético-Arsenal

Julián Álvarez celebra tras anotar un gol para el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, el sábado 18 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón) AP

El cruce entre el reinante campeón Paris Saint-Germain y el gigante alemán Bayern Múnich que arranca el martes enfrenta a dos equipos de vocación ofensiva y que practican, posiblemente, el fútbol técnico de mayor calidad del mundo en la actualidad.

En tanto, el duelo entre el Atlético de Madrid y Arsenal a partir del miércoles ofrece un choque de estilos combativos y solidez defensiva.

Mientras que el PSG y el Bayern han ganado cada uno la Champions en las últimas seis temporadas, el Atlético y Arsenal nunca han sido campeones de Europa y suman cuatro derrotas entre ambos en finales.

El PSG y el Bayern acumulan en total 24 títulos de liga doméstica entre ambos en las últimas 14 temporadas. El Bayern ya es campeón de la Bundesliga esta temporada y es probable que otro título francés llegue a París el próximo mes.

El Atlético fue campeón de España dos veces en ese periodo, mientras que Arsenal está inmerso en un duelo con el Manchester City para conseguir su primer título inglés en 22 años.

Lo que tienen en común las semifinales es que son revanchas de la fase de liga de esta temporada, que ganaron el Bayern y el Arsenal.

¿La verdadera final?

Un PSG-Bayern sería la elección de muchas personas como la final ideal, después de sus majestuosas actuaciones en cuartos de final para eliminar, respectivamente, a Liverpool y Real Madrid. Son colíderes goleadores del torneo esta temporada, con 38 tantos cada uno.

Fue la final de 2020, cuando el Bayern se coronó campeón de Europa por sexta vez y el PSG perdió en su primera aparición en un partido por el título.

Aquel partido en Lisboa fue el extraño clímax de la temporada que se retrasó por la pandemia, disputado en un estadio vacío a mediados de agosto. Se decidió por Kingsley Coman, el ex canterano del PSG que finalmente brilló en Múnich.

También fue la única vez que el Bayern avanzó a la final en sus últimas seis apariciones en semifinales. Las cinco derrotas fueron ante rivales españoles y la única victoria fue contra un equipo francés. Lyon fue derrotado en un partido a eliminación directa en el minitorneo de Lisboa durante el confinamiento.

El Bayern ganó en su visita a París en noviembre. Luis Díaz anotó dos veces y luego fue expulsado antes del descanso por una entrada sobre Achraf Hakimi.

Aun así, el PSG del entrenador Luis Enrique llega a tope en la segunda mitad de la temporada, encontrando un nuevo nivel desde que fichó al extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia en enero del año pasado.

El partido de vuelta se jugará el miércoles de la próxima semana en Múnich, donde el PSG arrolló al Inter de Milán para ganar su primer título europeo.

Partido de alto nivel en Madrid

El registro de Arsenal como el único equipo invicto en esta edición de la Liga de Campeones será puesto a prueba en la caldera del Estadio Metropolitano.

Arsenal ha encajado apenas cinco goles en 12 partidos hasta ahora, el tipo de despliegue defensivo que ha sido asociado al Atlético durante el largo ciclo del técnico argentino Diego Simeone.

Este Atlético se ha mostrado más vulnerable. Ha recibido 26 goles en 14 partidos de la Champions esta temporada. El atacante argentino Julián Álvarez ha marcado nueve de los 34 anotados en el otro extremo.

La semifinal enfrenta a dos de los técnico de élite con más tiempo en Europa. Simeone cumple una notable 15ta temporada y se dice que es el entrenador de club mejor pagado del fútbol mundial, con ingresos de unos 35 millones de dólares. Arteta está en su séptima temporada al mando de Arsenal.

El triunfo 4-0 de Arsenal sobre el Atlético en octubre parece tan distante. Una ráfaga de cuatro goles en 15 minutos del segundo tiempo, incluidos dos de Viktor Gyokeres, mostró una faceta ofensiva que Arsenal no ha logrado mostrar en la segunda mitad de la temporada.

Para acceder a las semifinales, el sello del Atlético ha sido sacar buenas ventajas en los partidos de ida, emboscando a Tottenham en casa y luego llevándose una victoria en Barcelona, para acabar resistiendo en los enfrentamientos de vuelta. Eso será en Londres el martes de la próxima semana.

Socios de Ruanda

Los cuatro semifinalistas tienen un acuerdo de patrocinio con la misma nación en África.

Arsenal marcó el camino con un acuerdo de parche en la manga de “Visit Rwanda” hace ocho años que termina después de esta temporada. El club publica mensajes anuales en sus redes sociales para conmemorar el genocidio ocurrido allí hace tres décadas.

Los patrocinios con Arsenal, Bayern y PSG fueron criticados el año pasado por el vecino Congo debido al respaldo de Ruanda a la milicia M23 en conflictos en la parte oriental del país.

Semanas después, el Atlético anunció un acuerdo de tres años con Ruanda, subrayando que “los valores de resiliencia y excelencia del Atlético de Madrid reflejan fielmente la propia trayectoria de Ruanda”.

Cuando la solicitud del gobierno congoleño a los clubes europeos de fútbol para que pusieran fin a los patrocinios — valorados en decenas de millones de dólares — no tuvo efecto, inició una estrategia similar. Congo ahora patrocina al Barcelona, AC Milan y Mónaco.

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FUENTE: AP