Semana turbulenta en Chelsea: humillación europea, dudas sobre Enzo Fernández y escándalo financiero

Marquinhos (izquierda) del Paris Saint-Germain pugna por el balón con Enzo Fernández de Chelsea en el partido de los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 17 de marzo de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) AP

El día a día en Chelsea a menudo se parece a una telenovela, y esta semana ha sido de cita obligada en un club donde las decisiones de sus anteriores y actuales propietarios han quedado bajo escrutinio.

Todo comenzó cuando Chelsea recibió una multa récord de la Liga Premier y una prohibición de fichajes suspendida por operaciones comerciales —incluidos 62 millones de dólares en pagos no revelados a agentes no registrados y a terceros— durante la etapa del anterior propietario, Roman Abramovich, que para algunos han despertado dudas sobre la legalidad de la plantilla ganadora de títulos que el club construyó.

No ha pasado mucho tiempo para que la atención se desplace a las carencias de la actual plantilla de Chelsea, armada a golpe de talonario, y a los métodos de su inexperto técnico Liam Rosenior, contratado recientemente en una decisión audaz por los dueños estadounidenses de Chelsea.

La derrota 3-0 en casa ante el Paris Saint-Germain el martes cerró una dolorosa eliminación, con un global 8-2, del club de Londres en los octavos de final de la Liga de Campeones. Igualó la peor derrota europea del equipo en una eliminatoria a doble partido.

Todd Boehly, el empresario de Estados Unidos que encabeza el consorcio dueño de Chelsea, fue fotografiado caminando hacia el campo en Stamford Bridge y bajando por el túnel, supuestamente rumbo al vestuario, después del partido.

No es el tipo de resultado que Boehly y Clearlake Capital habrían anticipado tras supervisar una notable ola de gasto de alrededor de 2.000 millones de dólares en jugadores desde que compraron el club a Abramovich en 2022.

Tampoco lo es estar estancado en el sexto puesto de la Premier —fuera de las plazas de clasificación a la Liga de Campeones— con ocho partidos por disputar.

Los problemas se acumulan para Rosenior, dos meses después de que asumiera su primer trabajo en la Premier.

Fernández se pronuncia

El mediocampista Enzo Fernández sorprendió tras el partido ante PSG al poner en duda su futuro en el club.

En declaraciones a ESPN Argentina, Fernández —consultado sobre si podía garantizar que estará en Chelsea la próxima temporada— declaró: “¿Si se puede garantizar mi continuidad en Chelsea para la próxima temporada? No lo sé. Ahora estoy pensando acá, después de viene el Mundial y veremos luego”.

Los comentarios del internacional argentino fueron planteados a Rosenior en su conferencia de prensa posterior al partido, y el entrenador señaló que le resultaba “difícil hablar de especulaciones después de un partido”.

“Necesito concentrarme ahora en lo más importante, que es asegurarnos de conseguir un resultado contra Everton el sábado”, añadió.

Lesiones clave en defensa

Chelsea se dispone a afrontar ese partido sin dos de sus jugadores más importantes: el capitán Reece James se enfrenta a otra ausencia por una lesión de isquiotibiales, y el central titular Trevoh Chalobah fue retirado en camilla contra el PSG con una lesión de tobillo de aspecto grave.

Si se suman las preocupaciones por la situación en la portería —Rosenior ha alternado a Robert Sánchez y Filip Jorgensen en los últimos partidos— y el temor al cansancio tras la campaña de verano, prolongada, en la que Chelsea conquistó el Mundial de Clubes, el entrenador tiene decisiones importantes que tomar de cara a los próximos encuentros.

“Tengo que tomar decisiones muy difíciles que en ese momento probablemente no se vean bien, para ser sincero”, comentó Rosenior, y añadió: “Pero también quiero tomar las decisiones correctas para el club de fútbol a largo plazo”.

Malestar en la grada

Los hinchas de Chelsea están claramente frustrados. Abuchearon los cambios de Rosenior e incluso se les escuchó corear el nombre de Roman Abramovich durante el partido contra el PSG.

“Este es un club de fútbol fantástico donde los aficionados quieren éxito de inmediato, y eso es comprensible por el tamaño del club”, afirmó Rosenior. “Tengo que decir que entiendo, por el marcador global de la eliminatoria, por qué los aficionados están frustrados”.

Métodos de Rosenior, bajo la lupa

¿Están los métodos de Rosenior generándole problemas?

Ha habido mucha discusión, por ejemplo, sobre el corrillo que los jugadores de Chelsea han empezado a formar recientemente antes del primer y del segundo tiempo de los partidos, algo que los críticos dicen que antagoniza a los rivales.

Antes de la derrota en la Premier contra Newcastle el sábado, el árbitro se encontró en medio del círculo de jugadores del Chelsea en el punto central. Antes del partido contra el PSG, el corrillo del Chelsea se realizó dentro del campo del PSG.

También se vio una escena extraña: Rosenior le entregó una nota con instrucciones tácticas primero a un Alejandro Garnacho aparentemente confundido durante una pausa del juego contra el PSG, antes de que el papel pasara de mano en mano entre otros jugadores de Chelsea en el campo.

Con el global en 8-2 en ese momento y quedando menos de 10 minutos, el incidente desató burlas en las redes sociales.

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FUENTE: AP