Selección femenina de fútbol de Irán vuelve tras pedir asilo algunas jugadoras, dicen medios iraníes

Compartir en:









Los medios difundieron imágenes de las jugadoras entrando a Irán tras aterrizar en Turquía y tomar un autobús hasta la frontera. En la frontera, algunas autoridades las recibieron.

Dos futbolistas iraníes, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, optaron por permanecer en Australia y han estado entrenando con el club Brisbane Roar.

Otras, que inicialmente solicitaron asilo después de que el equipo quedara eliminado de la Copa Asia femenina, más tarde cambiaron de opinión y afirmaron que regresarían a Irán.

El plantel de Irán llegó a Australia para el torneo poco antes de que comenzara la guerra de Irán el 28 de febrero. El equipo atrajo inicialmente la atención mundial después de que algunas jugadoras guardaran silencio durante el himno nacional de Irán antes de su primer partido en la Copa Asia. Algunos comentaristas interpretaron el silencio como un acto de resistencia o protesta, y otros como una muestra de duelo.

Las jugadoras no revelaron públicamente sus posturas ni explicaron sus acciones, y cantaron el himno antes de sus dos partidos siguientes.

Cuando el equipo quedó eliminado del torneo y enfrentó la perspectiva de regresar a un país bajo bombardeo, crecieron los llamados para que el gobierno de Australia ofreciera asilo a las mujeres. Entre quienes manifestaron temores por la seguridad de las jugadoras estuvieron grupos iraníes en Australia y el presidente estadounidense Donald Trump.

El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, desestimó la semana pasada las sugerencias de que las mujeres estarían en peligro si regresaban a casa, al afirmar que el país “recibe a sus hijos con los brazos abiertos y el gobierno garantiza su seguridad”. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP