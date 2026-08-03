Seiya Suzuki y Carson Kelly brillan en triunfo de Cubs 10-5 ante Dodgers en mala racha

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Kevin Alcántara, derecha, de los Cachorros de Chicago, es felicitado por Dansby Swanson después de batear un cuadrangular de dos carreras en el juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Dodgers de Los Ángeles durante la segunda entrada, el lunes 3 de agosto de 2026, en Chicago. (AP Foto/David Banks) AP

Michael Busch impulsó tres carreras contra su antiguo equipo, lo que ayudó a Chicago a mejorar a 2-2 en una estadía en casa de siete juegos. Los Cachorros también se acercaron a 5 1/2 juegos de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional, que perdió 4-3 ante Pittsburgh.

Los Ángeles ha perdido seis de ocho en total después de ser barrido por Boston durante el fin de semana. Tarik Skubal sube al montículo la noche del martes para su primera apertura con los líderes del Oeste de la Liga Nacional desde que el estelar zurdo fue adquirido en un canje con Detroit.

Tommy Edman conectó un cuadrangular de tres carreras por los Dodgers, y el dominicano Teoscar Hernández también se voló la barda. Justin Wrobleski (11-3) fue castigado con siete carreras y siete imparables en 4 1/3 entradas en su primera derrota desde el 22 de mayo.

Suzuki conectó su 19no cuadrangular en la primera entrada, impulsando a Pete Crow-Armstrong después de un sencillo abriendo el inning. El dominicano Alcántara le dio a los Cachorros una ventaja de 4-3 con el primer jonrón de su carrera en la segunda, un batazo de dos outs hacia el jardín entre izquierdo y central después de que Dansby Swanson recibió base por bolas. Kelly añadió su séptimo jonrón en la tercera.

Los Ángeles se acercó a 7-5 con el batazo solitario de Hernández de 443 pies en la sexta. Pero los Cachorros respondieron con tres carreras en la parte baja.

Matthew Boyd (7-1) permitió cinco carreras, cuatro limpias, y nueve hits en 6 2/3 entradas por Chicago.

Los Cachorros reforzaron su cuerpo de lanzadores con una serie de movimientos antes de la fecha límite de cambios del lunes, al adquirir a Clay Holmes de los Mets de Nueva York y al relevista Ryan Zeferjahn de los Angelinos de Los Ángeles. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP