Seis millones de personas en Somalia enfrentan inseguridad alimentaria aguda, dice la ONU

Un trabajador sanitario mide la circunferencia del brazo de un bebé en el Centro de Nutrición Feynuus, en las afueras de la capital, Mogadiscio, Somalia, el 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Farah Abdi Warsameh) AP

“Solo podemos hacer lo mínimo indispensable”, afirmó el miércoles el director ejecutivo del PMA, Carl Skau, durante una visita a un centro de nutrición en las afueras de la capital, Mogadiscio. “Solo estamos proporcionando estos suministros nutricionales a los niños que realmente han sido los más afectados”.

La reducción de fondos, debido a recortes en la ayuda internacional por parte de los donantes y al desvío de recursos hacia otras crisis humanitarias, significa que el PMA no puede ampliar su asistencia en Somalia, explicó Skau.

El PMA proyecta que 1,9 millones de niños menores de 5 años en el país sufrirán desnutrición aguda este año, incluidos casi 500.000 que requerirán tratamiento urgente por desnutrición aguda severa. En general, alrededor del 30% de la población enfrenta niveles críticos de inseguridad alimentaria, ha dicho la ONU.

“Teníamos 10 veces más recursos que ahora”, señaló Skau sobre la emergencia de hambre de 2022, causada por una sequía prolongada. “Pudimos intervenir y evitamos una hambruna aquí en Somalia”.

“Sabemos lo que está pasando, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia de lidiar con esto. Solo necesitamos los recursos ahora para hacerlo”.

Las consecuencias de la actual escasez de alimentos, que también es resultado de la sequía, el conflicto y el desplazamiento de personas, se ven en el Centro de Salud Feynuus, en el distrito Kahda de Mogadiscio. Decenas de mujeres que cargaban bebés esperaban bajo un gran árbol o se agolpaban a lo largo de la galería del establecimiento de lámina corrugada en busca de ayuda.

Dentro, trabajadores de salud colocaban a los niños en una eslinga azul para pesarlos, los evaluaban para detectar desnutrición y distribuían alimentos terapéuticos.

Una madre desesperada cuenta su historia

Halima Mohamed Hassan, madre de seis hijos, caminó casi 3 kilómetros (2 millas) cargando a su hijo desnutrido de 4 años. Está embarazada y no ha comido en dos días. Su último alimento fue arroz blanco.

Los trabajadores de salud trataron al niño con un alimento especial rico en nutrientes, mientras Hassan dijo que sus otros hijos también estaban desnutridos, pero que no pudo llevarlos al centro.

“No podía cargarlos a todos”, expresó.

Hassan huyó de la región de Lower Shabelle hace cuatro meses después de que su esposo muriera por desnutrición, relató. La comida y el agua escasearon, y el conflicto hizo cada vez más peligroso que la familia se quedara.

Ella y sus hijos caminaron durante cuatro noches antes de llegar a un campamento para personas desplazadas internas en las afueras de Mogadiscio.

Hassan ahora comparte un refugio improvisado con su madre viuda y los otros cuatro hijos de su madre. Las dos mujeres buscan trabajos ocasionales lavando ropa en vecindarios cercanos para alimentar a su hogar de 12 personas.

Un centro de salud hace lo posible por ayudar

El centro Feynuus recibe entre 250 y 350 pacientes al día, principalmente mujeres y niños desplazados de regiones fuera de Mogadiscio, dijo Abdirahman Barkhad, director de programas de Youth Link Somalia, que opera el centro.

Barkhad indicó que unos 10 centros de salud y nutrición cercanos habían cerrado debido a una reducción del financiamiento humanitario, lo que incrementó la presión sobre los que permanecen.

“Hemos visto a niños desplomarse, porque sus familias no tienen suficiente comida”, manifestó.

Mohamud Moallim Abdulle, comisionado de la Agencia SoMali de Gestión de Desastres, describió la situación alimentaria del país como “extremadamente alarmante”.

Dijo que se estima que 1,85 millones de niños están desnutridos, mientras que alrededor de 6 millones de personas están afectadas por la sequía, y 2 millones necesitan asistencia con urgencia.

No saben de dónde saldrá su próxima comida

Skau dijo que las madres con las que se reunió esta semana en la localidad de Burhakaba describieron la sequía, la inseguridad y también el aumento de los precios de los alimentos como los principales factores que impulsan la crisis. Algunas habían perdido sus cosechas y huyeron de sus hogares. Otras caminaron durante tres o cuatro horas para llegar a centros de salud, porque los trabajadores humanitarios no podían llegar hasta ellas.

“Hablé con mujeres con ocho a 10 hijos”, contó Skau. “No saben de dónde va a salir la próxima comida”.

La inseguridad, con Somalia enfrentando una insurgencia de 20 años del grupo extremista al-Shabab, también encarece las operaciones humanitarias. El PMA debe usar aeronaves en zonas donde el personal y los suministros no pueden viajar con seguridad por carretera, y algunas comunidades son inaccesibles, dijo Skau.

Agregó que el conflicto en Oriente Medio estaba aumentando la presión al elevar los precios del combustible y los alimentos, limitar los insumos agrícolas y desviar financiamiento hacia otras emergencias.

Después de que su hijo recibió algo de comida en el centro, Hassan comenzó el camino de regreso al campamento donde viven. Sus otros cinco hijos seguían esperando y con hambre, dijo, y tendría que volver con ellos de uno en uno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP