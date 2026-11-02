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Segundo ciclón en una semana provoca fuertes aguaceros en el este de India

HYDERABAD, India (AP) — Fuertes aguaceros cayeron el martes en la región oriental de India después del paso de un segundo ciclón en menos de una semana, el cual provocó la evacuación de miles de personas.

El ciclón Murasu tocó tierra por la mañana del martes cerca de Ongole, en el estado de Andhra Pradesh, con vientos máximos sostenidos de entre 100 y 110 km/h (62 y 68 mph), anunció el Departamento Meteorológico de India. Los pronósticos indican intensas lluvias durante varias horas mientras el meteoro pierde fuerza.

Antes de la llegada de la tormenta, las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y la suspensión de los servicios ferroviarios, además de algunos vuelos en zonas vulnerables. Miles de personas también fueron evacuadas a lugares seguros.

Las autoridades advirtieron que la lluvia podría provocar inundaciones en zonas bajas y alterar la vida cotidiana. El servicio meteorológico alertó de la posibilidad de marejada ciclónica de hasta 1,5 metros (5 pies) en zonas costeras.

La tormenta se formó sobre la bahía de Bengala, donde las aguas cálidas han dado origen a algunos de los ciclones más letales para el este de India, Bangladesh y Myanmar.

El ciclón Arnab azotó partes de Andhra Pradesh la semana pasada, dejando al menos cinco muertos y daños en viviendas e infraestructura, además de inundar alrededor de 81.000 hectáreas (200.000 acres) de tierras de cultivo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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