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Seedorf es presentado como técnico de un Corinthians en peligro de descenso

SAO PAULO (AP) — El exinternacional neerlandés Clarence Seedorf fue presentado el miércoles como técnico de Corinthians, el gigante del fútbol brasileño que se tambalea con el descenso.

Clarence Seedorf tras la rueda de prensa en la que se le presentó como nuevo técnico del club brasileño Corinthians, el miércoles 14 de octubre de 2025, en Sao Paulo. (AP Foto/Ettore Chiereguini)
Clarence Seedorf tras la rueda de prensa en la que se le presentó como nuevo técnico del club brasileño Corinthians, el miércoles 14 de octubre de 2025, en Sao Paulo. (AP Foto/Ettore Chiereguini) AP

Seedorf, de 50 años, que ganó el título de la Liga de Campeones cuatro veces como jugador, firmó un contrato hasta el final de la temporada 2027. Será su primer trabajo como técnico desde 2019.

Los hinchas del Timao se sorprendieron con el nombramiento de Seedorf. Asume el cargo tras la salida de Fernando Diniz, otrota técnico de la selección de Brasil Fernando Diniz, al acumular ocho derrotas consecutivas en la liga brasileña.

Corinthians se encuentra en una situación peligrosa: en el 16to puesto de la liga después de 30 partidos, con 32 puntos.

Seedorf, exjugador de clubes de élite como Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Inter de Milán y AC Milan, afirmó que el tiempo que estuvo alejado del fútbol no será un obstáculo en su nuevo trabajo en uno de los equipos más populares de Brasil. Además de Camerún, también dirigió al AC Milan, al club chino Shenzhen FC y al equipo español Deportivo de La Coruña.

“Esta es una gran oportunidad para mí. Es uno de los clubes más grandes del mundo, y una oportunidad como esta no se cruza en tu camino todos los días. Hay mucha gente talentosa trabajando aquí. Tendremos tiempo para analizar al rival, el fútbol es un deporte universal”, dijo Seedorf en una conferencia de prensa:

Seedorf, el único jugador en la historia en ganar un título de la Liga de Campeones con tres clubes diferentes —Ajax, Madrid y Milan—, jugó para el Botafogo de Brasil en 2012-13 y habla portugués con fluidez.

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