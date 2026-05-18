Sech estrena “Secho Gang” en el festival Tecate Emblema

El cantante panameño Sech se presenta en el festival de música Tecate Emblema en la Ciudad de México, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Ginnette Riquelme) AP

El festival se realiza en el mismo lugar del Flow Fest de música urbana, en el que Sech se ha presentado en varias ocasiones. El público de ambos festivales es diferente, pero Sech se sintió igualmente respaldado.

“La gente creo que siempre está activa, bien feliz en verdad”, dijo Sech el domingo en entrevista con The Associated Press en su camerino a poco de haber concluido exitosamente su presentación en el escenario principal ante miles de fans. “Aunque venían artistas quizá distintos, la gente me apoyó mucho y eso se sintió superbien”.

Buena parte de su concierto fue acompañado sólo de guitarra acústica para temas como “Elegí” y “Porfa”. Su DJ y guitarrista Jhon El Divertido, también conocido como Jhon El Diver, fue el encargado de musicalizar estas versiones especiales.

“Desde que nosotros comenzamos, he compuesto muchas canciones con él y, pues, la mayoría de las canciones que él mismo toca las hizo en acústico”, dijo Sech. “Es como que bien cool (genial) interactuar de esa manera, que el público nos responda, increíble”.

Sech no descartó lanzar algún día un álbum acústico, pues dijo que es un formato que le fascina. En 2018 lanzó uno de covers titulado “Unplugged Acustico” con Jhon.

Pero los fans a los que les gusta la música urbana de Sech con mucha producción de estudio pueden estar tranquilos; su nuevo álbum “Secho Gang” se electrifica y tiene muchas mezclas de consola.

“Con este proyecto creo que ha sido bien lindo porque la gente ha podido hablarme un poco más de lo que ellos sienten hacia mí”, destacó Sech. “Se siente distinto, creo que hay mucha madurez en mí y también como que sé lo que quiero… y la gente está conectando mucho con eso”.

En “Secho Gang” hay un par de canciones que tienen una secuencia. Primero está “La NASA” con Jay Wheeler, un tema de amor a primera vista. Luego sigue el trap “Detonó” con Kris R en el que la atracción sube bastante de tono. “El yin y el yang”, las definió Sech. Contó que primero compuso “La NASA”, pero como siguieron tocando la guitarra, surgió “Detonó”.

“Cobertura”, con el artista español Lucho RK, es otro tema totalmente romántico. Ambos la realizaron en Madrid hace tiempo y Sech estaba esperando el momento perfecto para lanzarla.

“Tú sabes que esa es mi esencia, ¿verdad?”, afirmó Sech. “A veces me hago el rudo, pero yo soy un chico romántico”.

“Gata Offficial” es un remake de “Oficial”, un tema que Sech había lanzado con Arcángel, Gigolo y La Exce en 2020. Sech expresó que le gusta mucho ese tema y calificó cantar su coro “como si fuera mi cumpleaños”.

También hay algo de dancehall, un género con el que creció Sech, a través de “BBL” y “Novio no” con Ryan Castro.

“Es mi esencia”, manifestó. “Así comenzó todo en Panamá cantando dancehall”.

Sech señaló que espera comenzar una gira con “Secho Gang” y observar las canciones que más escuche la gente para saber qué videos musicales podría hacer.

“Ahora mismo ellos mandan, ya el álbum es de ellos”, dijo.

FUENTE: AP