Sean Keys conecta su 1er jonrón en las mayores y los Azulejos vencen 9-3 a los Mets

Sean Keys (20), de los Azulejos de Toronto, es bañado por sus compañeros de equipo después de la victoria sobre los Mets de Nueva York en partido de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 1 de julio de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Kazuma Okamoto, Ernie Clement y Daulton Varsho conectaron imparables productores de carreras, mientras los Azulejos se llevaron dos de tres juegos de Nueva York en la serie.

El mexicano Alejandro Kirk se fue de 2-2 con dos bases por bolas y anotó dos veces. Toronto tiene marca de 24-9 cuando anota cinco o más carreras.

Carson Benge pegó un jonrón de dos carreras y el boricua Francisco Lindor añadió un cuadrangular solitario, pero los Mets perdieron por décima vez en 12 juegos y cayeron en su quinta serie consecutiva.

Keys fue ascendido desde Triple-A Buffalo la semana pasada después de conectar 21 jonrones en dos niveles de ligas menores esta temporada.

Después de que Clement conectó un doble productor en la tercera entrada, Keys siguió con un jonrón de tres carreras ante el dominicano Freddy Peralta que puso la pizarra 5-0.

Peralta (5-7) permitió cinco carreras y siete hits en cuatro entradas, su tercera apertura consecutiva sin victoria. Otorgó tres bases por bolas y ponchó a cuatro.

Toronto se fue de 7-3 con corredores en posición de anotar ante Peralta. Los bateadores rivales se han ido de 49-19 (.388) en esas mismas condiciones ante el derecho en sus últimas ocho aperturas.

Antes del juego, los Blue Jays colocaron al bateador designado George Springer en la lista de paternidad y llamaron de vuelta al jardinero Jonatan Clase desde Triple-A.

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FUENTE: AP