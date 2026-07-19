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Sean Burke y dos relevistas permiten 4 hits en triunfo 3-0 de Medias Blancas ante Azulejos

TORONTO (AP) — Sean Burke y dos relevistas se combinaron para permitir cuatro hits, Colson Montgomery conectó su 24º jonrón y los Medias Blancas de Chicago vencieron el domingo 3-0 a los Azulejos de Toronto.

El abridor Medias Blancas de Chicago Sean Burke lanza en la primera entrada ante los Azulejos de Toronto el domingo 19 de julio del 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)
El abridor Medias Blancas de Chicago Sean Burke lanza en la primera entrada ante los Azulejos de Toronto el domingo 19 de julio del 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

Braden Montgomery tuvo dos hits y una carrera impulsada, mientras los Medias Blancas se recuperaron de la derrota 1-0 del sábado para llevarse dos de tres ante los Azulejos. Toronto anotó un total de cinco carreras en la serie.

Chicago ganó cinco de seis contra Toronto esta temporada, superando a los Azulejos29-12.

Burke (7-4) permitió dos hits en 6 2/3 entradas, mejorando a 4-0 con una efectividad de 1,41 en sus últimas seis apariciones. Dio una base por bolas y ponchó a cinco.

Bryan Hudson consiguió cuatro outs y Grant Taylor cerró para su quinto salvamento en ocho oportunidades.

Toronto tuvo dos hits hasta la octava entrada antes de que Ernie Clement se embasara con un hit dentro del cuadro para abrir la novena. Nathan Lukes siguió con un sencillo de toque, y Clement avanzó a tercera con la línea del dominicano Vladimir Guerrero Jr. al jardín derecho. Taylor lo terminó al lograr que Kazuma Okamoto bateara para una doble matanza.

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