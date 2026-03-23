Seahawks y el receptor Jaxon Smith-Njigba acuerdan contrato de 4 años por 168,8 millones

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ARCHIVO - El wide receiver Jaxon Smith-Njigba de los Seahawks de Seattle sostiene el Trofeo Lombardi durante la celebración del campeonato del Super Bowl, el 11 de febrero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) AP

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el contrato, que convertiría a Smith-Njigba en el receptor mejor pagado de la NFL, aún no se ha finalizado.

El jugador de 24 años estableció el récord del equipo de yardas por recepción (1.793) y recepciones (119) en una sola temporada, camino a ganar el premio AP al Jugador Ofensivo del Año de la NFL la temporada pasada.

Tendrá contrato con Seattle hasta la temporada 2031. Los Seahawks ejercieron la opción de quinto año del contrato de novato de Smith-Njigba la semana pasada.

El nuevo acuerdo de Smith-Njigba supera el del receptor Ja'Marr Chase, quien firmó una extensión con los Bengals de Cincinnati por 161 millones de dólares con 112 millones garantizados el marzo pasado.

Smith-Njigba tuvo nueve partidos de 100 yardas por recepción durante la temporada regular y fue clave para que Seattle ganara su segundo Super Bowl en la historia de la franquicia. En la victoria de los Seahawks por 31-27 sobre los Rams de Los Ángeles en el juego de campeonato de la NFC, Smith-Njigba registró 10 recepciones para 153 yardas y un touchdown.

En total, suma 282 recepciones para 3.551 yardas y 20 touchdowns en su carrera.

___ El redactor Rob Maaddi, en Tampa, Florida, contribuyó a este informe. Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP