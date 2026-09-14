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Seahawks: Sam Darnold, sin plazo de regreso por una lesión de tejido blando en el glúteo

El quarterback de los Seahawks de Seattle Sam Darnold tiene una lesión en el glúteo de “tejido blando muy singular”, sin un plazo establecido para su regreso, anunció el equipo el lunes.

Sam Darnold, quarterback de los Seahawks de Seattle, gira con el balón durante la primera mitad del juego inaugural de la temporada de la NFL ante los Patriots de Nueva Inglaterra el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Sam Darnold, quarterback de los Seahawks de Seattle, gira con el balón durante la primera mitad del juego inaugural de la temporada de la NFL ante los Patriots de Nueva Inglaterra el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

El equipo indicó que se cree que la lesión será de corta duración y que la articulación de la cadera de Darnold no se vio afectada. No ha sido colocado en la lista de reserva de lesionados.

Parece poco probable que Darnold pueda jugar el domingo en casa de los Cardinals de Arizona. No entrenó el lunes.

Darnold se lesionó en la primera serie ofensiva de Seattle contra los Patriots de Nueva Inglaterra la semana pasada. Dre’Mont Jones lo capturó y salió del campo cojeando.

El suplente Drew Lock lo reemplazó y completó 16 de 22 pases para 187 yardas y un touchdown, mientras los Seahawks remontaron para una victoria de 13-10.

Darnold, de 29 años, no se perdió ningún partido la temporada pasada, cuando condujo a los Seahawks a un título de Super Bowl. Lanzó para 4.048 yardas, con 25 touchdowns y 14 intercepciones, mientras Seattle ganó 14 partidos, un récord de la franquicia.

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