Seahawks elogian al 'mejor equipo del mundo' en Seattle antes de festejar con su afición

Jugadores de los Seahawks de Seattle festejan en la parte alta de un autobús durante el desfile para celebrar el título del Super Bowl en Seattle el miércoles 11 de febrero del 2026. (AP Foto/John Froschauer) AP

Al igual que el resto de los Seahawks, el líder de la célebre defensa conocida como "Dark Side” de Seattle tenía una excusa para usar palabras altisonantes durante una presentación matutina del trofeo en Lumen Field. En el escenario había un barril de Bud Light para ofrecer una bebida a los jugadores, y Jones —como muchos de los que hablaron antes que él— dio sorbos a un vaso de cerveza mientras se dirigía a la multitud.

El linebacker expresó lo que quedó más que claro para todos los que vieron cómo Seattle desmanteló el domingo en el Super Bowl 29-13 a los Patriots de Nueva Inglaterra en Santa Clara, California.

El artífice de esa defensa, el presidente de operaciones de fútbol americano John Schneider, también estaba de buen humor, con un vaso rojo de plástico en la mano, antes de que iniciara el desfile después de que los Seahawks ganaran el segundo título en sus 50 años de historia. Seattle ganó su primer campeonato hace 12 años.

Hace dos semanas, ESPN informó que los Seahawks saldrían a la venta después del Super Bowl. Pero el miércoles se trató de celebrar lo que Seattle logró bajo Jody Allen, quien es dueña del equipo desde que su hermano murió en 2018 a los 65 años.

“Jody”, dijo Schneider. “Paul estaría tan orgulloso de ti, por la manera en que lideraste esta organización y nos permitiste estar donde estamos. Por Jody Allen”.

Sam Darnold también reconoció a Allen, a Schneider y a Macdonald durante su breve discurso. Jones defendió con vehemencia a Darnold después de que tuvo un partido de cuatro intercepciones a mediados de noviembre, que resultó ser la última derrota de los Seahawks en la temporada. El Super Bowl fue su décima victoria consecutiva.

“Mucha gente no creyó en mí”, expresó Darnold, “pero no importó porque los que están cerca sí creyeron en mí, incluidos ustedes”.

Darnold tuvo muchos detractores incluso mientras guio a los Seahawks a 14 victorias en la temporada regular y ayudó a Jaxon Smith-Njigba a establecer récords de la franquicia en yardas por recepción (1.793) y recepciones (119).

Smith-Njigba, el Jugador Ofensivo del Año de la AP, atribuyó su éxito a sus compañeros y entrenadores, como lo hizo durante toda la temporada.

“Somos los mejores del mundo. Los mejores del mundo”, dijo Smith-Njigba. “Sam Darnold, Mike Macdonald, no importa. La mejor defensa del mundo. Teníamos un objetivo, y era traer esto a casa. Y eso fue lo que hicimos. Para los mejores aficionados del mundo, esto es para ustedes”.

Funcionarios de la ciudad estimaron que hasta 1 millón de aficionados se dieron cita a lo largo de la ruta del desfile de 2 millas, que al final tuvo que ampliarse debido a la enorme asistencia. Algunos niños se subieron a los árboles para ver mejor a su querido equipo, incluso después de que el Distrito de Escuelas Públicas de Seattle anunciara que sus escuelas permanecerían abiertas y que asistir al desfile no se consideraría una ausencia justificada.

Los desfiles de campeones han sido algo poco frecuente en Seattle. Los SuperSonics de la NBA —que desde entonces ya dejaron la ciudad— ganaron el título en 1979. El Seattle Storm de la WNBA tuvo desfiles después de tres de sus cuatro títulos. Ni los Mariners (MLB) ni el Kraken, equipo de expansión de la NHL, han ganado un campeonato.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP