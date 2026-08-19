Seahawks apuestan por Trevon Diggs con un contrato de 1 año

ARCHIVO - Trevon Diggs (7), de los Cowboys de Dallas, camina en la banda durante la primera mitad de un partido de la NFL en contra de los Chargers de Los Ángeles, el 21 de diciembre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archivo) AP

Una persona con conocimiento del acuerdo informó a The Associated Press que se espera que el contrato sea por un año. La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque los términos no se habían anunciado.

Diggs, dos veces seleccionado al Juego de Estrellas, llega tras una temporada en la que fue dado de baja por los Cowboys de Dallas y también por los Packers de Green Bay. Al unirse a los campeones del Super Bowl, el jugador de 27 años espera parecerse más al que lideró la NFL con 11 intercepciones y obtuvo honores de All-Pro en 2021.

“Busco demostrar que sigo siendo el mejor. Busco demostrar que sólo quiero ganar y estar ahí para mis compañeros y ser un gran compañero y un gran jugador”, afirmó Diggs.

Los Seahawks incorporaron a Diggs menos de una semana después de alcanzar un acuerdo con el esquinero Terrion Arnold, cuyo estatus para la temporada 2026 es incierto.

Arnold enfrenta ocho cargos por delitos graves derivados de acusaciones de que orquestó el secuestro y la golpiza de tres hombres en febrero. Se convirtió en agente libre en junio, cuando los Lions de Detroit lo dieron de baja unos días después de que se presentaron cargos por secuestro, robo a mano armada y complot.

Arnold será incluido en la lista de exentos del comisionado cuando firme. No se le permitirá jugar ni entrenar mientras la liga investiga su caso, pero puede recibir su salario y asistir a reuniones del equipo.

El receptor abierto Julian Hicks fue dado de baja para hacerle espacio a Diggs en la nómina de 90 jugadores.

Diggs debería aportar variantes a una defensiva secundaria que perdió al esquinero Riq Woolen en la agencia libre y que ha estado sin el safety de segundo año Nick Emannwori, quien se sometió a una cirugía de tobillo en este receso, durante el campamento de entrenamiento.

En 2025, Diggs disputó seis partidos con Dallas antes de sufrir una conmoción cerebral por un accidente en casa el 16 de octubre. No explicó la causa de la lesión a los reporteros sino hasta dos meses después, cuando dijo que recibió un golpe en la cabeza mientras se subía a un poste en un intento por instalar un televisor.

Incluso después de que Diggs superó el protocolo de conmoción cerebral, siguió fuera del campo por lo que los Cowboys describieron como problemas persistentes de rodilla. Diggs regresó por dos partidos antes de ser dado de baja a finales de diciembre.

Se unió a los Packers justo antes de su último partido de temporada regular. Estuvo presente en casi la mitad de las jugadas defensivas de Green Bay en su debut con los Packers, mientras el equipo dio descanso a sus titulares en una derrota por 16-3 en Minnesota. Pero estuvo en el campo sólo para una jugada cuando los Packers perdieron 31-27 en Chicago en un duelo de playoffs de comodín de la Conferencia Nacional.

Diggs fue seleccionado al Pro Bowl en 2021 y 2022, pero su rendimiento ha disminuido desde entonces, en parte por dos cirugías importantes de rodilla. El miércoles aseguró que está sano.

Ha jugado 71 partidos en la NFL, incluidos los playoffs, desde que los Cowboys lo seleccionaron con la 51ra elección del draft de 2020 procedente de Alabama.

Los Seahawks presentaron, posiblemente, la mejor defensa de la NFL la temporada pasada. Ningún equipo permitió menos puntos por partido (17,2), y Seattle terminó entre los siete mejores de la liga en capturas e intercepciones.

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FUENTE: AP