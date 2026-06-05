Seager pega jonrón en su regreso, Higashioka también y Rangers vencen 3-2 a Guardianes

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Corey Seager, de los Rangers de Texas, trota hacia la cueva tras lograr un jonrón ante los Guardianes de Cleveland, el viernes 5 de junio de 2026 (AP Foto/LM Otero) AP

Seager, quien se había ido de 29-0, disputó su primer juego con Texas en más de tres semanas. Kyle Higashioka también se voló la barda.

Una inflamación lumbar puso a Seager en la lista de los lesionados. Se había perdido 19 juegos desde el 13 de mayo.

Su jonrón de dos carreras en la sexta entrada puso el duelo 3-2, justo después de un doble de Wyatt Langford, quien se perdió 39 juegos desde el 21 de abril por una distensión en el antebrazo derecho y también fue activado de la lista de lesionados antes del partido.

El abridor novato de los Guardians, Parker Messick (6-2), retiró a 15 de los primeros 16 bateadores que enfrentó, incluidos los primeros 11, antes de que Higashioka pegara un jonrón abriendo la sexta entrada.

Luego, Messick permitió los extrabases de Langford y Seager, y otro hit de Josh Jung, antes de que una base por bolas con dos outs pusiera fin a su noche.

El abridor de los Rangers, Kumar Rocker, ponchó a cinco y permitió dos carreras en cinco entradas, antes de que Peyton Gray (2-0) trabajara 1 2/3 innings. Jacob Latz, su tercer relevista, lanzó dos innings para conseguir su noveno salvamento.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP