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Seager, Langford y Jansen pegan vuelacercas y Rangers vencen 10-5 a Marineros

SEATTLE (AP) — Corey Seager, Wyatt Langford y Danny Jansen conectaron sendos vuelacercas, Cal Quantrill trabajó seis sólidas entradas y los Rangers de Texas doblegaron el martes 10-5 a los Marineros de Seattle.

Danny Jansen, de los Rangers de Texas, festeja tras batear un sencillo productor ante los Marineros de Seattle, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)
Danny Jansen, de los Rangers de Texas, festeja tras batear un sencillo productor ante los Marineros de Seattle, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Nicky López terminó de 3-3, mientras que Justin Foscue y Evan Carter aportaron dos hits cada uno por los Rangers, que se mantienen a 1 1/2 juegos de Cleveland por el tercer boleto de comodín de la Liga Americana y a dos juegos de Houston en la División Oeste de la Liga Americana.

Quantrill (8-5) ponchó a cuatro y dio una base por bolas, al permitir tres carreras con cinco hits. Logró su quinta apertura de calidad consecutiva y ha permitido tres carreras o menos en todas sus aperturas salvo una desde la pausa del Juego de Estrellas.

Seager envió el primer lanzamiento que vio de Bryce Miller (4-9) a 418 pies hacia el jardín derecho para adelantar temprano a los Rangers. López y Foscue impulsaron carreras en la segunda y la cuarta entradas para poner a Texas arriba por 4-0.

Lázaro Montes respondió al conectar un jonrón de tres carreras de 474 pies, el más largo jamás conseguido en el T-Mobile Park en la era de Statcast. Montes, cubano de 21 años y quien debutó en las Grandes Ligas el 1 de septiembre, se unió al dominicano Fernando Tatis Jr. y a Brady House con los jonrones más largos del año.

Los Rangers estallaron con cinco carreras en la quinta. Langford conectó un batazo de dos carreras de 438 pies y Jansen añadió un jonrón de tres carreras.

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