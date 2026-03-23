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Se van a huelga cientos de trabajadores de astillero de la Marina en Maine; exigen mejor salario

PORTLAND, Maine, EE.UU. (AP) — Cientos de diseñadores, empleados administrativos y técnicos se declararon en huelga el lunes en Maine en uno de los mayores contratistas de construcción naval de la Marina de Estados Unidos.

Trabajadores realizan huelga frente a la fábrica Bath Iron Works en Bath, Maine, el lunes 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Rodrique Ngowi)
Trabajadores realizan huelga frente a la fábrica Bath Iron Works en Bath, Maine, el lunes 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Rodrique Ngowi) AP

El sindicato Bath Marine Draftsmen's Association (BMDA) inició la huelga en General Dynamics Bath Iron Works (GD BIW) luego que sus miembros votaran durante el fin de semana para rechazar la propuesta salarial del astillero. El sindicato representa a 627 trabajadores en el histórico astillero, que ha construido buques navales en Bath durante más de un siglo.

La huelga se produjo varias semanas después de una aparición destinada a elevar la moral, en la que el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth destacó la necesidad de impulsar la fabricación para la defensa. También ocurre al tiempo que Estados Unidos intensifica su esfuerzo bélico en Irán.

El sindicato señaló en un comunicado que la oferta del astillero no atiende las preocupaciones de los afiliados sobre salarios, cobertura de seguros y seguridad de ingresos para la jubilación.

“Esperábamos que la empresa tomara en serio las declaraciones hechas por el secretario Hegseth aquí en GD BIW el 9 de febrero porque nuestros afiliados, desde luego, sí lo hicieron”, declaró el presidente del sindicato, Trent Vellella, en un comunicado enviado por correo electrónico. Resaltó que General Dynamics “sigue obteniendo ganancias récord gracias a nuestro trabajo”.

El astillero negoció con el sindicato durante tres semanas y no ha podido alcanzar un acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo, indicó David Hench, portavoz de Bath Iron Works. Hench explicó que la propuesta de la empresa incluye “aumentos salariales anuales históricos” del 10,1% el primer año, seguidos de un 4% en cada uno de los tres años siguientes.

La empresa prevé que las operaciones continúen durante la huelga mediante el uso de personal asalariado, subcontratistas y otros empleados que decidan acudir a trabajar, informó el astillero en su sitio web. La plantilla total del astillero ronda las 6.800 personas, añadió Hench.

“La empresa continúa negociando de buena fe con la BMDA para explorar oportunidades que permitan alinear mejor los objetivos de la empresa y del sindicato”, aseveró Hench en un comunicado enviado por correo electrónico.

La Bath Marine Draftsmen's Association está afiliada a United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America, comúnmente conocido como el UAW, uno de los sindicatos más grandes del país. Los miembros de la BMDA en Bath Iron Works trabajan como diseñadores, técnicos de ensayos no destructivos, empleados administrativos técnicos, técnicos de laboratorio e ingenieros asociados, detalló el sindicato en un comunicado.

Los afiliados realizaron piquetes fuera del astillero el lunes, con un clima frío y lloviznoso. Los trabajadores dijeron que continuarán con los piquetes las 24 horas hasta que se llegue a un nuevo contrato.

Bath Iron Works es un importante constructor de buques para la Marina y en 2023 recibió un contrato plurianual para construir varios destructores de la clase Arleigh Burke. El Arleigh Burke es un destructor de misiles guiados que funcionarios de la Marina han descrito como la “columna vertebral de la flota de superficie de la Marina”. La Marina ejerció el año pasado una opción para añadir un destructor adicional al contrato.

La Marina aceptó el año pasado la entrega del futuro USS Harvey C. Barnum, Jr., integrante de la clase Arleigh Burke, y está previsto que sea puesto en servicio el próximo mes, dijo Hench.

Los representantes del astillero no han respondido a una pregunta sobre si la huelga ralentizará la producción.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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