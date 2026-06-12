Se protegerán derechos de migrantes en centros de retorno en terceros países, afirma comisario de UE

ARCHIVO - Mujeres migrantes salen del centro de acogida de migrantes de Pournara tras enfrentamientos entre grupos rivales dentro del campamento, cerca de la aldea de Kokkinotrimithia, en las afueras de Nicosia, la capital de Chipre, el viernes 28 de octubre de 2022. (Foto AP/Petros Karadjias, archivo) AP

Magnus Brunner señaló que cualquier acuerdo de ese tipo también será examinado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la agencia de la ONU para los refugiados, a fin de garantizar el cumplimiento de esas salvaguardas legales.

“Las normas de derechos humanos y el derecho internacional no son negociables”, sostuvo Brunner en una conferencia de prensa, durante una reunión de ministros de Migración de la UE para marcar la implementación del nuevo pacto de migración y asilo del bloque.

El concepto de centro de retorno es sólo una de las disposiciones del nuevo pacto que han sido recibidas con escepticismo por grupos de derechos humanos, que cuestionan si estos centros podrían convertirse en instalaciones de retención a largo plazo, desbordadas de solicitantes de asilo rechazados atrapados en un limbo legal.

Grecia reiteró el viernes que es uno de cinco miembros de la UE —junto con Alemania, Austria, Dinamarca y los Países Bajos— que negocian con países africanos para establecer esos centros de retorno en su territorio.

Según el Ministerio de Migración griego, los cinco países de la UE deben alcanzar un acuerdo con esos terceros países no identificados este año, para que los centros de retorno puedan estar en funcionamiento en 2027.

Brunner no quiso decir qué terceros países se están considerando para los centros de retorno y remitió, en cambio, a los cinco países que llevan a cabo esas negociaciones.

“Creamos las reglas, creamos la base, pero corresponde al Estado miembro negociar acuerdos si así lo desea”, dijo el comisario de la UE. Añadió que las reformas de la UE están dando resultados, con una caída del 90% en las llegadas de migrantes irregulares por la ruta de los Balcanes Occidentales en los últimos tres años, así como una reducción del 67% desde Turquía hacia las islas del Egeo de Grecia en los primeros cuatro meses de este año.

El viceministro chipriota de Migración, Nicholas Ioannides, indicó que la nación insular del Mediterráneo oriental se sumará a las negociaciones sobre centros de retorno una vez que concluya su mandato de seis meses al frente de la UE el 1 de julio.

Ioannides restó importancia a las críticas de grupos de derechos humanos sobre el nuevo pacto de migración y asilo del bloque, que, según ellos, podría negar a solicitantes de asilo legítimos la oportunidad de una nueva vida al acelerar las evaluaciones.

Afirmó que estos grupos “no están de acuerdo con la esencia de este proyecto, con toda la arquitectura”, y agregó que la prioridad de la UE era aplicar nuevas normas para no verse desprevenida en caso de otra afluencia masiva de migrantes como la de 2015.

Brunner sostuvo que el nuevo pacto ofrece protección “a quienes realmente la necesitan” al establecer “normas más claras y más eficaces” que combaten las rutas de migración ilegal y a los traficantes de personas.

También el viernes, Chipre anunció un acuerdo con Lituania para reubicar en el país báltico a migrantes a quienes se les concedió protección internacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP