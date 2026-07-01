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Se forma la tormenta tropical Douglas en el océano Pacífico

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Douglas se formó el miércoles en el océano Pacífico lejos de tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El centro del ciclón estaba en el mar y no representaba ninguna amenaza para tierra firme. Douglas se ubicaba a unos 1.960 kilómetros (1.220 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México.

Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 65 km/h (40 mph), según un aviso del NHC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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