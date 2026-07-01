Se forma la tormenta tropical Douglas en el océano Pacífico

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El centro del ciclón estaba en el mar y no representaba ninguna amenaza para tierra firme. Douglas se ubicaba a unos 1.960 kilómetros (1.220 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México.

Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 65 km/h (40 mph), según un aviso del NHC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP