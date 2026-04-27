Se estrella avioneta en las afueras de la capital de Sudán del Sur; reportan 14 muertos

La autoridad indicó que los reportes preliminares señalan que la avioneta pudo haberse estrellado debido a condiciones meteorológicas adversas que provocaron poca visibilidad.
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JUBA, Sudán del Sur (AP) — Una aeronave Cessna se estrelló en las afueras de la capital de Sudán del Sur, lo que causó la muerte de los 13 pasajeros y del piloto el lunes, informó la autoridad de aviación civil del país.
La autoridad indicó que los reportes preliminares señalan que la avioneta pudo haberse estrellado debido a condiciones meteorológicas adversas que provocaron poca visibilidad.
Entre los ocupantes había dos ciudadanos kenianos y el resto eran sursudaneses, de acuerdo con funcionarios.
La autoridad de aviación civil señaló que se envió un equipo al lugar, a unos 20 kilómetros (12 millas) de Juba, para recabar información y apoyar a los servicios de emergencia.
Videos del lugar del desplome compartidos en redes sociales mostraban los restos de la aeronave en llamas. La ubicación en los videos parecía montañosa y con niebla.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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